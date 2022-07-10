Трамп: я не допустил бы обострения на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая сегодня на митинге перед своими сторонниками-республиканцами в Анкоридже на Аляске, заявил, что не допустил бы обострения конфликта на Украине в случае своей победы на выборах 2020 года.

Бывший глава государства подверг резкой критике политику, проводимую администрацией своего приемника демократа Джо Байдена, и назвал Соединенные Штаты «слабеющей страной». В качестве аргументов в пользу такого положения вещей он, помимо ситуации на Украине, привел рекордную инфляцию, значительный рост цен на бензин и общую потерю Вашингтоном энергетической независимости, падение фондовых рынков, уход американских войск из Афганистана и прочие проблемы.

Что касается текущей ситуации вокруг Украины, Дональд Трамп спрогнозировал ее ухудшение. В тоже время он отметил, что, победив на выборах, смог бы добиться достижения договоренностей, благодаря которым эскалации не случилось бы. «Ничего бы просто не произошло», — подчеркнул бывший президент США, выступление которого транслировалось рядом заокеанских телеканалов.

Между тем, ранее Дональд Трамп уже акцентировал внимание на том, что, по его мнению, точку в конфликте на Украине следует поставить, добившись заключения его участниками сделки, а не продолжать отправлять Киеву оружие и прочую помощь на миллионы долларов, как делают США сейчас, так как это может привести к третьей мировой войне.

Напомним, что ранее «Эксперт» писал о попытках США и их ключевых союзников из Европы в закрытом порядке экстренно найти дипломатические пути окончания военного конфликта на Украине.