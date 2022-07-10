В Европе начинают готовятся к полному отключению газа

Полное прекращение поставок газа из России, к которому Европе пора начинать готовится, является самым вероятным сценарием дальнейшего развития событий. Такое мнение высказал на деловой конференции министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

«Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный сценарий», — цитирует Ле Мэра агентство Reuters. Напомним, что на этой неделе министр заявил, что правительство страны решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года.

Напомним, что с 11 июля на 10 дней в связи с регламентными работами по техническому обслуживанию «Газпромом» будут остановлены поставки газа из РФ в ЕС по «Северному потоку — 1». Сохранятся только украинский транзит. На сегодняшний день газ для Европы подается через Украину в объеме 41,9 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Между тем, власти Канады вчера приняли решение вернуть в Германию турбины для этого газопровода. Оборудование могут отправить в ФРГ, после чего Берлин передаст отремонтированный на монреальском заводе немецкой компании Siemens Energy агрегат на компрессорную станцию «Северного потока — 1». Таким образом, Канада и Германия формально избегут нарушение Оттавой собственных антироссийских санкций.