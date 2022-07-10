Впервые в истории в июне зафиксирована дефляция

Впервые за все время наблюдений с 1991 года Росстатом в июне зафиксирована дефляция. Она составила 0,35%, при этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%, сообщает "Интерфакс".

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Для сравнения, в июне 2021 году инфляция составила 0,69%.

Обычно дефляция фиксируется в августе, реже - в сентябре, в результате сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

В июне с. г. также было зафиксировано заметное падение цен на плодоовощную продукцию: она подешевела на 9,57% (в годовом выражении, из-за высокой инфляции в марте, выросла в цене на 11,63%). И одновременно заметно снизились цены на непродовольственные товары: они в июне подешевели на 0,41% (в годовом сравнении подорожали на 17,92%).

На этом фоне росли цены на услуги туризма, что не позволило дефляции стать еще большей, приводит агентство оценки Росстата.

Оно также цитирует обзор Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", согласно которому на ценовую динамику повлияло, прежде всего, укрепление курса рубля и сохранение на невысоких уровнях потребительской активности.

В целом за январь-июнь 2022 года цены в РФ выросли на 11,41%. В мае инфляция составила в мае 0,12% в мае, в апреле 1,56%. В марте показатель был очень высоким - 7,61%, после 1,17% в феврале и 0,99% в январе.

В результате, по данным Росстата, годовая инфляция в июне замедлилась до 15,90% с 17,10% в мае и 17,83% в апреле (что было максимумом с 1 января 2002 года).