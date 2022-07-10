Встречу с участием России, Украины и ООН рассчитывает провести Турция

Встречу в формате Турция – Россия – Украина – ООН по "зерновому вопросу" предложила провести Анкара. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство "Прайм".
Предметом переговоров турецкая сторона видит вывоз зерна из черноморских портов. По словам Хулуси Акара, увстреча может быть как очной, так и дистанционной.
Отмечается, что по этому вопросу есть определенные подвижки, но остаются технические моменты. "Речь идет о 20-25 миллионах тонн зерна… По возможности мы стараемся обсуждать и находить решения на четырехсторонних встречах. Проводя эти встречи, мы пытаемся найти разумные и логичные решения", — приводит слова Акара газета Star.
"Мы желаем, чтобы эти встречи можно было провести дистанционно или очно в ближайшие дни, и мы прилагаем усилия, чтобы найти разумные и логичные решения для этого", — сообщил турецкий министр.
Агентство приводит также слова главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявившего, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
Как напоминает "Прайм", киевские власти создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.