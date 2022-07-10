Встречу с участием России, Украины и ООН рассчитывает провести Турция

​Встречу в формате Турция – Россия – Украина – ООН по "зерновому вопросу" предложила провести Анкара. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство "Прайм".

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Предметом переговоров турецкая сторона видит вывоз зерна из черноморских портов. По словам Хулуси Акара, увстреча может быть как очной, так и дистанционной.

Отмечается, что по этому вопросу есть определенные подвижки, но остаются технические моменты. "Речь идет о 20-25 миллионах тонн зерна… По возможности мы стараемся обсуждать и находить решения на четырехсторонних встречах. Проводя эти встречи, мы пытаемся найти разумные и логичные решения", — приводит слова Акара газета Star.

"Мы желаем, чтобы эти встречи можно было провести дистанционно или очно в ближайшие дни, и мы прилагаем усилия, чтобы найти разумные и логичные решения для этого", — сообщил турецкий министр.

Агентство приводит также слова главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявившего, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

Как напоминает "Прайм", киевские власти создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.