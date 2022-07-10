ВСУ нанесли удар по Херсону

Жители Херсона сегодня утром услышали четыре мощных взрыва. В небе над городом были видны следы ракет и работа российских систем ПВО. В центре города в районе телевышки поднялся столб дыма.

Различные telegram-каналы опубликовали видео происходящего, в том числе с комментариями горожан, указывающих на прилеты ракет со стороны Николаева, где находятся позиции вооруженных сил Украины. Это подтвердили и в военно-гражданской администрации Херсона.

«Обстрелы идут каждый день. Не только Херсона, но и других городов. Если бы не работа ПВО, нас бы вообще не было, наверное. Обстрелы ведутся со стороны Николаевской области различными средствами — РСЗО, "Точками-У", артиллерией», — приводит «РИА Новости» слова замглавы херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.

Он также добавил, что обстрелы украинскими военными производятся с целью запугивания жителей освобожденных районов Украины, в котрых уже налаживается мирная жизнь.

Стоит отметить, что в накануне по Херсону ВСУ было выпущено около десяти ракет. Все они были перехвачены. Сообщений о пострадавших нет. Обстановка на херсонском направлении остаётся напряженной.