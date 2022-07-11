Акции дня: на безрыбье трейдеры пригляделись к акциям Petropavlovsk

В лидеры торгов на Мосбирже в понедельник, 11 июля, вышли акции золотодобытчика, компании Petropavlovsk. Бумаги подорожали на +10,53% до 3,78 рублей за акцию.

Инвесторам сейчас трудно найти надежный вариант для инвестиций из-за высокой волатильности на рынке. Кроме того, решения о дивидендах стали крайне непредсказуемыми после того, как одна из наиболее последовательных в своей дивидендной политике компания «Газпром» впервые более чем за четверть века приняла решение не производить выплаты за прошлый год.

Эксперты не видят предпосылок для роста акций компании и считают его спекулятивным, более того, аналитики считают, что акции Petropavlovsk рискованный актив, но это не останавливает трейдеров от покупки золотого защитного актива.

Компания находится в непростой ситуации, поскольку «Газпромбанк», которому она ранее продавала металл, находится под санкциями. Кроме того, на прошлой неделе лидеры G7 приняли решение ввести запрет на покупку российского золота. Теперь российским золотодобытчикам придется перестраивать свой бизнес, до этого заточенный на Лондон — мировой хаб торговли золотом. Помимо этого, в Лондоне у Petropavlovsk располагается головной офис компании, а ее основные активы находятся преимущественно в Амурской области.

«После введения западных санкций против «Газпромбанка» компания, находящаяся в иностранной юрисдикции, не смогла в срок выплатить долги по долларовым еврооблигациям на 12,36 млн долл. и заплатить по кредиту «Газпромбанку». Ситуацию с кредитом удалось урегулировать после того, как права требования на этот долг у «Газпромбанка» купила «дочка» «Уральской горно-металлургической компании» («УГКМ-Инвест»). Но, скорее всего, ситуация может закончиться изменением состава собственников компании», - отметил эксперт «Открытия» Дмитрий Скворцов.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев и считает, что у Petropavlovsk ситуация близка к банкротству. «Если кто-то, например, УГМК не возьмется спасти компанию, выкупив вместе со всеми долгами. Хотя проще выкупить за долги ее активы. Какой-то спекулятивный интерес акции компании могут иметь благодаря высокой волатильности на корпоративных новостях. Но для инвестиций они несут слишком высокие риски», - прокомментировал он.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -2,71% до 2162,34 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,83% до 1154,28 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:20 мск составила 106,83 долларов за баррель (-0,18%). Российская валюта укреплялась – 58,9 руб. за доллар.