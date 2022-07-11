Акции испугались политических рисков, а рубль – нет

Рынок акций во второй половине дня продолжил снижение. Утренние опасения, что уход Индекса Мосбиржи под отметку 2200 пунктов спровоцирует начало выхода инвесторов из длинных позиций по стоп-заявкам, начал реализовываться.

Так, сильно обвалились лидеры российского рынка акций: самая тяжеловесная акция «Газпрома» — потеряла по итогам дня 4,6% стоимости, Сбербанк рухнул на 4,9%. Падение этих двух бумаг говорит о том, что сокращать лонги начали крупные трейдеры возможно, институциональные.

Импульс распродажам акций на старте торгов задали падающие котировки нефти, но потом инвесторы обратили внимание на политику: в частности, на решение Госдумы провести внеочередное заседание 15 июля. Совет Федерации собирается собраться в этот же день или в субботу.

«Я думаю, что в пятницу в Госдуму, возможно, приедет президент РФ Владимир Путин, и выступит с очень важным заявлением относительно Украины, - сказал «Эксперту» один из крупных трейдеров. В ожидании этого я с утра распродал почти все, но, наверное, буду активно покупать по факту состоявшегося события».

По итогам сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи потерял 2,8%. Почти в двухпроцентном минусе закрылась даже «Роснефть» единственная из «голубых фишек», росшая с утра.

При этом трейдеры не стали откупать дивидендный гэп в акциях МТС (-12,8%), хотя эта бумага традиционно считается защитной, поскольку компания продолжит генерировать прибыль практически в любой экономической ситуации.

Прервал отскок «Норильский Никель» (-2,7%). Перепроданность бумаги очень высока, при развороте рынка ее стоит спекулятивно покупать.

Техническая картина говорит в пользу продолжения падения рынка акций. Не исключен уход Индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов.

Но небольшую поддержку рынку акций может оказать нефть, которая перешла во второй половине дня к росту все на тех же политических рисках. К закрытию наших торгов котировки нефти отыграли практически все дневное падение, вновь уйдя к $107 за баррель, несмотря на резкий рост курса доллара на мировой арене.

«В ближайшее время котировки в отсутствии значимых триггеров останутся возле текущих уровней. Дальнейший уход нефти ниже 100 долларов за баррель выглядит ограниченным, страх рецессии уже заложен участниками рынка в текущие котировки. В то же время, рост нефтяных котировок также сдерживается укреплением доллара. Индекс доллара прибавил сегодня 0,9%», — отмечает аналитик УК «Первая» Александра Овчинникова.

Может показаться удивительным, но в условиях негативного внешнего экономического и политического фона на 3,4% вырос курс рубля к доллару: последняя сделка на валютном рынке Московской биржи прошла по котировке 58,9.

При этом объем торгов парой доллар-рубль расчетами «завтра» снизился до 85 млрд руб. со среднедневного показателя прошлой недели чуть более 120 млрд. Это говорит о том, что спекулянты занимают выжидательную позицию, и теперь курс рубля больше определяется реальным спросом и предложением иностранной валюты.

Но если опасения трейдеров относительно усиления конфронтации с Украиной оправдаются, то доллар и евро станут еще более токсичными активами для российских граждан и компаний. Поэтому сейчас усиление политических рисков будет играть в пользу укрепления рубля, заставляя экспортеров переводить капиталы в защищенную от враждебных санкций российскую валюту.