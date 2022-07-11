Аналог SWIFT на блокчейне подготовили для тестирования в банках

Пилотная версия российского аналога SWIFT на блокчейне готова к тестированию и может быть использована в росийских банках. Проект разработали специалисты Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии распределенных реестров» на базе СПбГУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Платформы НТИ».

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«Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках», — сообщили в пресс-службе.

По словам технического директора Центра компетенций НТИ СПбГУ Александра Киреева, нагрузочные испытания системы показали высокие результаты. Проектная скорость достигает передачи более 25 тыс. сообщений в секунду на одном узле, при возможности дальнейшего масштабирования.

В пресс-службе уточнили, что отечественный аналог SWIFT использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру, в которой распределенный реестр подписывается и определенным образом распространяется. Таким образом, система способна расширяться и подключать большое количество новых пользователей. При этом, каждый пользователь обладает одинаковыми правами и возможностями, а это значит, что создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно.

По мнению разработчиков, обмен межбанковскими финансовыми сообщениями с применением блокчейн-технологий позволяет создать безопасные и надежные условия для всех участников.

