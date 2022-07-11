Доллар давит на сырье, сырье – на рублевые активы

Российский рынок акций и рубль начали день со снижения из-за негативного внешнего фона. По итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи просел на 0,9%, рубль теряет к доллару около 0,4%.

Основная причина сегодняшней негативной динамики рублевых активов — продолжающийся рост курса доллара на мировой арене. Сейчас пара доллар-евро сверху вниз подходит к отметке 1,01. Практически все аналитики ждут в ближайшие дни достижения паритета между основными мировыми валютами и дальнейшего ухода пары в район 0,98.

Этому будет способствовать начинающийся на неделе сезон отчетности американских компаний. Ожидается, что крупнейшие мировые эмитенты не только не порадуют инвесторов выручкой и прибылями, но снизят прогнозы на второе полугодие. Поэтому крупный капитал усилит уход в долларовые облигации, продолжив стимулировать укрепление американской валюты, и, соответственно, снижение котировок биржевых товаров. Так, сегодня с утра нефть подешевела более чем на 2%; в минусе торгуются и основные промышленные металлы.

Неудивительно, что на негативной динамике сырьевых ресурсов отечественные инвесторы приступили к распродажам акций.

Из «голубых фишек» зеленеет только «Роснефть», упорно пытаясь закрыть пятничный дивидендный гэп в кратчайшие сроки. После отказа «Газпрома» от выплаты дивидендов, «Роснефть» стала самой привлекательной российской акцией.

Техническая картина в целом по российскому рынку акций вновь очень тревожная. Индекс Мосбиржи спустился в район 2200 пунктов. При падении индикатора еще на 30-50 пунктов у многих игроков могут начать срабатывать стоп-заявки, защищающие от разрастания убытков при нисходящей динамике рынка. В этом случае Индекс Мосбиржи может взять курс в район 2000 пунктов.

Помимо негативных настроений на сырьевом рынке, на рубль дополнительно давит неопределенность с экспортом газа в Европу. Канада согласилась отдать турбины для «Северного потока», что можно трактовать как небольшую победу России в санкционном противостоянии. Но пока непонятно, как скоро это оборудование будет установлено.

Кроме того, многие аналитики опасаются, что Россия не станет задействовать в полном объеме мощности «Северного потока», даже если для этого появятся технические возможности — в том числе для того, чтобы сдержать рост курса рубля. Так или иначе, с сегодняшнего дня «Северный поток» остановлен на профилактику на 10 дней, а значит в ближайшее время выручка за поставки газа в Европу будет минимальной и не окажет весомой поддержки рублю.

Впрочем, у российской валюты и без газовой выручки есть силы для укрепления. Но, скорее всего, фаза роста рубля начнется на следующей неделе — с приближением срока уплаты налогов в бюджет. Пока же динамика рубля будет в основном зависеть от действий спекулянтов, а они сегодня заняли выжидательную позицию.