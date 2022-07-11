Газа на рынке становится все меньше

С 11 июля поставки газа по газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оператора магистрали — компанию Nord Stream AG. Обе нитки газопровода остановлены для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

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И хотя остановка, которая продлится, как сообщается, до 21 июля, носит плановый характер, в Европе опасаются, что в условиях нестабильности цен на «голубое топливо» это приведет к очередному витку их роста. По некоторым оценкам, уже в ближайшее время стоимость тысячи кубов может вырасти до 2200 долларов, хотя еще 8 июля показатель составлял около 1800. Опасения вызывает и сам ремонт — в его процессе вполне может выясниться, что какие-то детали требуют замены или восстановления, а в свете невозвращения турбины для газопровода из Канады ситуация становится непредсказуемой.

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Понимают это не только в «Газпроме». Например, во Франции власти уже призвали бизнес готовиться к полному прекращению поставок газа из России. Об этом заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр, сообщает Reuters. По его словам, в качестве мер правительство прежде всего рассматривает сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями, затем — строительство инфраструктуры для приема и регазификации СПГ. Также власти допускают, что некоторым компаниям придется сократить производство ради экономии энергии.

Не менее драматично развиваются события и в других европейских странах. Например, в соседней с Россией Эстонии, где председатель правления энергоконцерна Eesti Energia Хандо Суттера заявил о необходимости введения режима ЧС в стране из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой. «Если терминал для сжиженного природного газа (СПГ) не появится в стране этой осенью, то уже зимой Эстония может столкнуться с проблемами в отоплении», — сообщает портал ERR со ссылкой на слова Суттеры.

Рынок газа останется напряженным

Неприятности в снабжении мирового рынка природного газа продолжаются, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Цены на газ в Европе на прошедшей неделе продолжали расти, достигнув 1953 долл. за 1000 кубометров. Трубопровод «Северный поток — 1» останавливается на плановое техническое обслуживание, в связи с чем подача газа в хранилища прекращена.

При этом Германия официально обратилась к Канаде с просьбой вернуть задержанное после профилактического обслуживания оборудование для СП-1, и канадские власти дали временное разрешение на его использование. В связи с этим наблюдалось небольшое снижение цен на газ на базисе TTF. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 9 июля составляла 60,4%, увеличившись за неделю на 1,4%, но темпы закачки понизились.

Ситуация с поставками СПГ ухудшается: на прошлой неделе произошел взрыв на газопроводе Old Ocean, эксплуатируемом компанией Energy Transfer, отмечает Лукичева. Центр управления немедленно отключил линию, район был взят под охрану. Пострадавших не было, пожар локализован, но газопровод, по-прежнему, отключен. Трубопровод Old Ocean протяженностью 240 миль проходит с северо-востока Техаса на побережье Мексиканского залива к юго-западу от Хьюстона и способен транспортировать 0,2 миллиарда кубических футов газа в сутки.

Кроме того, 9 июля произошел взрыв и пожар на заводе газовой компании Oneok в штате Оклахома (США). Пострадавших нет, но проводится эвакуация, завод не работает. Это поддержало рост цен на Henry Hub: стоимость газа на этой площадке (фьючерсы на CME) составила 6,034 долл. /mmBTU (216 долл. за 1000 кубометров).

Эти происшествия могут снизить не только экспортный потенциал, но и обеспеченность газом внутреннего рынка США, уверена Лукичева. Запасы природного газа в американских ПХГ продолжали расти повышенными темпами, но в годовом выражении по состоянию на 30 июня оставались на 11,6% ниже уровня прошлого года и на 12,5% ниже уровня на последние пять лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM также выросла на 2,5%, до 39,57 долл./mmBTU или 1416 долл. за 1000 кубометров. Пакистану не удалось провести тендер на покупку СПГ в четвертый раз за месяц. Запрос Pakistan LNG на покупку 10 партий СПГ с поставкой в июле-сентябре за 1 млрд долл. не получило ни одного предложения.

В ближайшей перспективе, полагает Лукичева, рынок природного газа останется напряженным. Цены напрямую будут зависеть от ситуации с поставками, однако их скорого облегчения не ожидается. Спрос останется высоким в связи с летним сезоном, а закачка газа в хранилища усилит давление на рынок.

Газ как самолет — без турбин не летает

Тем временем, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, цена на газ в Европе в понедельник существенно упала — с летних максимумов предыдущих дней около 2000 долл. до ниже чем 1800 долл. за 1 тысячу кубов. И это несмотря на то, что прокачка по «Северному потоку» полностью остановлена с сегодняшнего дня по 21 июля. Но об остановке объявлено заранее, это ежегодные плановые профилактические работы. Их проведение было уже во многом заложено в котировки и стало одной из причин взлёта цен на предыдущей неделе.

При этом, подтверждает аналитик, основной позитив, повлиявший на снижение стоимости газ в начале недели — объявление Канады о возврате из ремонта газоперекачивающего агрегата Siemens для трубопровода СП — 1. Заявленная ранее невозможность возврата из-за антироссийских санкций снизила прокачку на 60% — до 67 млн куб. м при плановом объёме 167 млн кубов. Но теперь решение о доставке оборудования по просьбе Германии всё же принято Канадой — об этом 10 июля сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. Это уже одним только фактом обнародования ободрило инвесторов. Сам же процесс перемещения газотурбины, как ожидается, будет происходить с 14 июля в течение двух недель. С учётом установки на месте, которая займёт несколько дней, рост поставок газа может начаться до конца июля.

Однако все это — только при благоприятном стечении обстоятельств, отмечает Гойхман. Развитию событий могут помешать новые технические и политические сложности. Возможно, потребуется дополнительное тестирование на месте, либо какие-то незапланированные работы. Неясно пока, что будет с ремонтом ещё двух турбин компрессорной станции «Портовая» — их плановый ремонт, по расчётам «Газпрома», должен быть осуществлён компанией Siemens до конца года.

Все эти обстоятельства вкупе с крайней политизированностью процессов, связанных с оборотом энергоносителей, могут затянуть возврат их поставок к полному объёму, считает эксперт. И в преддверии осенне-зимнего сезона цены в таком случае вполне способны взлететь к мартовским рубежам 2500 долл. и выше.