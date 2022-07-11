Газовый бумеранг ударит по Европе

Утром 11 июля «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток—1» из-за начала планового ремонта. Известно, что работы продлятся до 21 июля. Европейские покупатели российского топлива были предупреждены о планируемых работах заранее.

При этом еще в июне «Газпром» сократил экспорт газа по «Северному потоку—1» на 60%. В компании отметили, что Siemens Energy не были возвращены газоперекачивающие турбины после ремонта. Главная проблема заключалась в санкциях Канады, которая не выпускала агрегаты из страны. На данный момент Оттава согласилась передать машины Германии, однако начало их транспортировки в Россию ожидается не ранее 14 июля.

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Российский газ может и не вернуться

Начались и другие «точечные» сокращения поставок «голубого топлива» европейским потребителям. В понедельник итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что «Газпром» сократил поставки на 11 миллионов кубометров.

В Европе тем временем опасаются, что даже после ремонта «Северного потока» Россия не возобновит полноценный экспорт газа, что негативно скажется на общемировых ценах на данный вид топлива, а также создаст еще больший дефицит. Так, например, аналитики Goldman Sachs заметили, что в случае сокращенного экспорта стоимость газа может вырасти до уровня выше 200 долларов за 1 МВт-ч.

В свою очередь обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас заметил, что ЕС уже сталкивается с тяжелым кризисом в поставках газа. Несмотря на то, что цены на голубое топливо на данный момент ниже мартовского уровня, ситуация на рынке говорит о «более длительном сбое». Катаклизм может затянуться на несколько лет.

«Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев, но сейчас все сигнализирует о крайней опасности для следующей зимы и, все больше — для 2024 года», — цитирует Бласа ТАСС.

Европа рискует остаться без промышленности

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии «Эксперту» заметил, что на данный момент у России, действительно, в наличии достаточно ограниченные возможности по поставке газа европейским потребителям, а это значит, что «Газпром» может не выполнить минимальные обещания по контрактам.

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«Теоретически это грозит ему исками. Но в нынешнее время иски воспринимаются не так, как раньше. Что европейцы сделают? Заморозят активы “Газпрома”, которые еще не заморозили? Это уже не так важно. Сам ЕС на грани разрыва контрактов с Россией по газу, европейские компании могут быть вынуждены это сделать по требованию своих правительств или Европейской комиссии. Соответственно, тот факт, что “Газпром” может не выполнить контракты, воспринимается не так остро, как воспринимался бы в другой исторический период», — констатировал эксперт.

При этом Станислав Митрахович заметил, что в понедельник цены на энергетическом рынке Европы несколько снизились на фоне новости, что турбины Siemens (по крайней мере, одна из них) возвращаются в Европу. «Это значит, что после профилактики “Северный поток—1” снова может начать работу. Возможно, даже на большую мощность. С другой стороны, даже до профилактики газопровода уровень поставок в Европу российского газа был в 3 раза меньше, чем в аналогичный в июне прошлого года», — добавил он.

Таким образом, Евросоюзу придется непросто. Как считает Станислав Митрахович, ему понадобится минимум 4 года, чтобы заменить поставки из России. «Пусть вложатся в проекты в разных странах мира. Газ будет добываться, сжижаться и в Европу поставляться. А если раньше сократить поставки — то будет очень болезненный удар для европейской экономики, который уничтожит ее промышленность», — предположил он.

За СПГ придется бороться

В свою очередь ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта», что реальный объем поставок с российской стороны повлияет на всех. Главным образом это связано с отсутствием альтернатив.

«Раньше, когда газопровод останавливался на летний ремонт, как минимум часть объемов перекидывалась в другие газотранспортные системы. Либо в украинскую, либо в «Ямал-Европа». Сейчас такой возможности нет, маневрировать объемами прокачки не получится. «Ямал-Европа» остановлен, через Украину прокачивается лишь 40-45 млн кубометров в сутки, а то и меньше. Кроме того, наблюдается огромный дефицит газа в мире. Почему летом всегда проводится профилактический ремонт? Да просто потребление меньше, и никто остановок не замечает. Сейчас же пострадают все. И я думаю, в ближайшее время мы увидим подъем цены. Особенно, если компании перейдут к отбору газа из подземных хранилищ», — добавил он.

Игорь Юшков уверен, на данный момент полностью заместить Россию в энергетических поставках Европе невозможно, иначе бы ЕС давно отказался от российского газа.

«Евросоюз и так скупает газ везде, где можно. Они закупили чуть ли не 75% мирового СПГ. Сейчас большая часть газа со всего мира идет именно в Европу. Хотя бы потому, что цены там выше, чем в Азии. Никто по политическим причинам СПГ в Европу не присылает. Норвегия качает на максимуме, Алжир — на максимуме, Азербайджан все что может, тоже поставляет. Поэтому из трубопроводных поставщиков никто больше не пришлет, а объем СПГ, скорее будет, уменьшаться. Ведь азиатские страны скоро включатся в гонку, тоже начнут активно готовиться к отопительному сезону. Кроме того, Китай восстанавливает экономику. Так, что за СПГ придется побороться. И никто в мире, кроме России, не сможет увеличить предложение», — заключил он.

Таким образом, прогнозы о наступлении страшнейшего энергетического кризиса в Европе вполне оправданы. Косвенным признаком надвигающегося призрака газового голода является сегодняшнее падение курса евро к доллару. И похоже, что единственным выходом для европейцев будет перестать принимать опрометчивые решения. Оказалось, что санкции, о подготовке очередного пакета которых стало известно сегодня вечером, возвращаются бумерангом к их авторам. Особенно, если они затрагивают энергетическую сферу.