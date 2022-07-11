Инвесторам сохранят право на налоговый вычет при переводе иностранных активов

Переводы иностранных ценных бумаг от одного профессионального участника рынка к другому не повлияют на возможность получения налогового вычета в случае, если они были вызваны санкциями и соответствуют определенным условиям. Об этом говорится в информационном письме регулятора, направленном брокерам и депозитариям.

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«Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) сохраняется в следующих случаях: менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался; один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета; при переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним», — говорится в письме за подписью зампреда ЦБ Филиппа Габунии.

Центробанк также рекомендовал профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и депозитарную деятельность, информировать клиентов, чьи активы переведены таким образом, о сохранении права на налоговый вычет и оказывать содействие в его получении.

