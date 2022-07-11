Кабмин выделил более 37 млрд рублей на замещение иностранного ПО до 2024 года

На создание и внедрение нового российского программного обеспечения, которое должно заменить зарубежные продукты в ближайшие полтора года, правительство выделило из бюджета в общей сложности 37,1 млрд рублей.

Для решения задач по импортозамещению в IT-сфере создано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК), рассказал заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

Чиновник сообщил, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы, передает ТАСС. «Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендеров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — цитирует вице-премьера агентство.

По словам Чернышенко, разработку отечественного ПО для российских предприятий вендеры начнут в октябре текущего года. До середины августа должны быть представлены конкретные согласованные проекты, которые будет утверждать президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компании «Северсталь», УГМК и Highland Gold обсуждают возможность разработки отраслевого программного обеспечения совместно с «Ростелекомом». Цель проекта — создание конкурентоспособного и эффективного ПО, позволяющего обеспечить стабильную деятельность металлургических предприятий. Сообщается, что объем инвестиций в проект в ближайшие три года может превысить несколько миллиардов рублей.