Клиентам банков больше не придется решать «квесты»

В Государственную Думу внесен проект закона, который устраняет дискриминацию на рынке розничных депозитов, когда банки дифференцируют ставки по вкладам в зависимости от способа внесения средств или покупки дополнительных услуг у связанных с ними структур.

Как сообщает «Интерфакс», авторами документа являются глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Закон в интересах клиентов

Законопроект направлен на защиту физических лиц от навязывания дополнительных продуктов и услуг при заключении договоров банковского вклада, а также на пресечение практики, при которой заключение договора банковского вклада на указанных в рекламной информации условиях обусловлено выполнением физическим лицом дополнительных требований.

Кроме того, законодательная инициатива должна исключить случаи установления банками различных процентных ставок по вкладам с одинаковыми условиями в зависимости от того, вносятся ли во вклад «новые деньги» или во вклад вносятся денежные средства, ранее уже размещавшиеся во вкладах в этом банке, говорится в пояснительной записке к поправкам.

Законопроект устанавливает запрет на дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения: продления договора вклада, перевод с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесения наличных средств, перевода со специального счета оператора финансовой платформы, а также приобретения (либо отказа от приобретения) вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с банком лицами.

Законопроект также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств — в течение 5 календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Проблему дискриминации банками «старых» депозитов на фоне роста ставок поднимал ЦБ в конце 2021 года. «Не должно быть дискриминации, так называемых, “старых” денег, когда ставки по вкладам для “новых” денег вкладчика более высокие. Это значит, что нужно перевести деньги, видимо, из другого банка. Деньги на депозитах на эти ставки уже не распространяются. Это дискриминация старых и новых денег. На наш взгляд, здесь нужно будет вводить регулирование», — говорила еще в ноябре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вслед за повышением ключевой ставки мы наблюдаем, что банки стали повышать проценты по вкладам, но надо сказать, что они для этого выбирают своеобразный, дифференцированный подход. Например, предлагают хорошие условия не на те деньги, которые гражданин уже держит в этом банке, а на так называемые новые деньги, иными словами, гражданин должен принести еще дополнительную сумму денег или перевести из другого банка. Также для получения более высокой доходности по вкладу предлагается вложить больше денег и купить различные дополнительные финансовые продукты, абсолютно ненужные, но дорогостоящие. С нашей точки зрения, это носит дискриминационный характер, и мы считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство», — указывала также зампред ЦБ Ольга Полякова.

Конкуренция на рынке усилится

Поправки направлены на повышение прозрачности условий банковского обслуживания и борьбы с навязанными услугами для клиентов, пояснил «Эксперту» вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. Сначала государство отрегулировало сферу потребительского кредитования, потом ипотеку, а сейчас депозиты. Для граждан — это огромный плюс.

Теперь, уверен эксперт, больше не придется сверхтщательно разбираться в условиях, искать сноски, написанные мелким шрифтом, выполнять своего рода «квесты» и так далее. Для потребителя все будет максимально удобно и прозрачно. Конкуренция между банками должна усилиться, что тоже в конечном итоге сыграет на руку потребителю. В то же время ожидать резкого роста ставок не следует. Они все также будут привязаны к ставке ЦБ.

При этом способности банков «маневрировать» в плане маркетинга сократятся. Вероятно, предполагает Арам Налбандян, банки перестанут привязывать дополнительные финансовые продукты к депозитам. Что также повысит прозрачность на рынке банковских продуктов. Для населения — это опять же хорошо, для банков, вероятно — не очень, так как для них снизятся возможности оперативно управлять пассивами. Также, банки, скорее всего, расширят линейки продуктов по более привлекательным ставкам, которые не будут застрахованы в АСВ.

Маркетинговый арсенал банков сократится

Поправки актуальны, соглашается партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. К сожалению, после начала СВО ставки по вкладам не позволяют россиянам даже сохранять покупательную способность своих денег, заявил он в комментарии «Эксперту». Например, годовая инфляция сейчас составляет более 16% годовых. Тогда как ставки по вкладам в среднем меньше 10% годовых. То есть положить деньги на вклад — это даже не вопрос сохранения покупательной способности своих средств. Это вопрос, скорее, частичного нивелирования последствий инфляции.

Соответственно. люди, у которых есть сколько-нибудь серьезные накопления, ищут варианты сохранения своих денег, констатировал эксперт. Это и вложения в недвижимость, и покупка дефицитной техники, и покупка валюты (если не долларов США и евро, то уже юаней и гонконгских долларов), и покупка акций и облигаций. Но у каждого инструмента, в том числе и вкладов, есть свои риски. Например, в случае с теми же вкладами в долларах есть риск полной потери вложений, как это фактически произошло с вложениями россиян в еврооблигации российских компаний. Ведь все облигации арестованы. То есть деньги владельцев еврооблигаций, которые были в основном номиналом от 1 тысячи долларов за штуку, фактически потеряны, если не произойдет чудо.

Фактически, считает Василий Сосновский, с учетом уровня инфляции, банки занижают ставки по вкладам, пользуясь тем, что ЦБ продолжает снижать ставку рефинансирования. Предложенный законопроект, по идее, хоть в какой-то небольшой мере призван поддержать россиян в этой ситуации. Законопроект снижает маркетинговые возможности банков, возможности транслировать в рекламе более высокие ставки, чем у конкурентов, которые при этом вкладчик может получить только при выполнении определенных дополнительных условий.

Например, у банка Тинькофф ставка по вкладу отличается в зависимости от того, приобретает ли потенциальный вкладчик дополнительную платную подписку Tinkoff Pro или нет. Судя по пояснительной записке, законопроект призван бороться именно с такими нюансами. Другое дело, что на практике это может привести к тому, что вкладчики просто лишатся возможности за счет подписок на дополнительные приложения (у которых есть и свои плюсы, например, система скидок при покупке продукции и услуг у партнеров банка) получать более высокие ставки по вкладам.

Для банков же это — сокращение маркетинговых инструментов для неценовой конкуренции за вкладчиков, уверен юрист. То есть конкуренция за деньги вкладчиков может стать более тусклой, менее разнообразной, что с точки зрения развития бизнеса не очень хороший знак. Таким образом, заключает Василий Сосновский, банкам и их маркетологам придется придумывать новые интересные способы привлечения вкладчиков по наиболее выгодным для банков ставкам.