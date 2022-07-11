Mercedes-Benz может продать имущество российского дистрибьютора одному из дилеров

Автоконцерн Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В числе претендентов указываются компании «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».

По словам одного из собеседников издания, немецкий автопроизводитель пока не распродавал имеющийся склад машин в РФ, опасаясь санкций, поэтому речь может идти о получении одним из дилеров прав дистрибьютора компании на российском рынке. Другой источник утверждает, что «Мерседес-Бенц Рус» может продать дилерам свой склад автомобилей и дилерский центр через торги. Уточняется, что завод Mercedes-Benz в сделку не входит; кроме того, сейчас он не работает.

Отмечается, что больше всего шансов получить имущество или права дистрибутора у «Панавто», поскольку у этого дилера с автоконцерном налажены давние и хорошие отношения.

.В случае, если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую.

Компания объявила о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок в начале марта. Mercedes-Benz был второй по популярности премиальной маркой в России после BMW, продажи в 2021 году составили 43 тыс. машин.