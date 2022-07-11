Минобороны РФ сообщило об уничтожении боеприпасов для установок HIMARS на Украине

Российские военные с помощью высокоточных ракет большой дальности «Калибр» уничтожили в Днепропетровской области Украины склад оружия, где хранились, в частности, боеприпасы для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Вашингтон поставил Киеву.

«В районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS», — рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отмечается, что на том же складе находились снаряды к гаубицам М777 и самоходным пушкам 2С7 «Пион».

По данным оборонного ведомства, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живую силу и военную технику в 156 районах. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Харьковской и Херсонской областей и ЛНР, рассказал Конашенков.

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — говорится также в отчете Минобороны.

Пентагон объявил о предоставлении Украине систем HIMARS 1 июня. Уточнялось, что речь идет о пяти РСЗО. На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух таких установок.