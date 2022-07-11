Российский предприниматель Евгений Пригожин подробно ответил на вопрос журналиста Bloomberg Саймона Маркса по ситуации в африканском государстве, включающий ряд обвинений против россиян.

Северо-восток Центральноафриканской Республики абсолютно не пригоден для тяжелой гусеничной техники из-за зыбучих песков, а сама страна была на грани краха до прихода русских, сообщил Пригожин в своем комментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Отдельно бизнесмен прошелся по уровню образованности работника иностранного СМИ, поскольку заданные им вопросы показали абсолютную неосведомленность в происходящих событиях на Черном континенте.

Дале Пригожин кратко изложил, что происходило в ЦАР последние несколько десятков лет от свержения Жана Беделя Бокассы в 1979 и до прихода к власти Фостен-Арканжа Туадера.

«Когда пришло время выборов, западные «коршуны» с их колоссальными бюджетами вступили в сговор с бандформированиями, чтобы свергнуть Туадеру и ввергнуть в пучину хаоса центральноафриканский народ. Именно в этот момент русские пришли на помощь братскому народу ЦАР.

Год длилась война за независимость ЦАР, в которой российские инструкторы вместе со своими центральноафриканскими братьями боролись и погибали. Весь этот период поддержку бандформированиям оказывала коалиция западных стран при участии диверсантов и провокаторов из миссии ООН», – рассказал предприниматель.

Помимо этого, в публикации рассказывалось о многочисленных преступлениях, совершенных миротворцами в ЦАР. Иностранцы отметились в африканской стране не только бездействием по отношению к бандформированиям, но и жестокими преступлениями, включая сексуальное насилие и убийства.

«Надеюсь, господин Маркс, вы получили исчерпывающую информацию, поэтому, как говорят в России – «зарубите себе на носу». А если дальше собственного носа вы не видите, то могу порекомендовать сделать татуировку на видном месте тела следующего содержания: «Русские несут добро, а Запад – зло. Русские помогают убивать бандитов и борются за справедливость». Поэтому вы, господин Маркс, находитесь на стороне зла. Чтобы было коротко и ясно, а также если вы не хотите использовать под татуировку открытые части тела, нанесите ее себе на ягодицы: на левую – «я, Саймон Маркс – плохой»; а на правую – «российские инструкторы хорошие». – заключил свой ответ Пригожин.