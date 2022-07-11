Nord Stream приостановил транзит газа по «Северному потоку» на 10 дней

Оператор «Северного потока», компания Nord Stream AG приостановила поставки по газопроводу на десять дней.

Как анонсировалось ранее, в период с 11 по 21 июля на трубопроводе будет проводиться плановое техобслуживание. В настоящий момент российский газ в Европу поступает только по газопроводу «Дружба», который проходит через территорию Украины.

В Nord Stream AG поясняют, что профилактические работы на «Северном потоке» обеспечат эффективную и надежную эксплуатацию объекта. График и план работ был согласован с партнерами по транспортировке газа заблаговременно, подчеркивают в компании. В Германии между тем опасаются, что Россия прекратит поставки газа в Европу.

В прошлом году на газопроводе техобслуживание проводилось примерно в это же время, с 13 по 23 июля.

В середине июня 2022 года «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» на 60% из-за несвоевременного возврата немецкой Siemens турбин, которые находились на ремонте в Канаде. Причиной задержки стали санкции, введенные Оттавой против Москвы в связи со спецоперацией на Украине. Объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки. На днях стало известно, что власти Канады приняли решение вернуть турбину.

«Северный поток» — основной канал поставки газа из России Западу. Газопровод проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии, его совокупная мощность составляет 55 млрд куб. м газа.