Оформление допусков СРО в сфере строительства

Строительное СРО контролирует деятельность участников различных рынков вместо государства. Допуск СРО представляет собой документ, удостоверяющий соответствие предприятия определенным законом нормам и установленным СРО стандартам в ее области деятельности.
В число тех отраслей, в которых предприятиям обязательно нужно наличие допуска СРО, входит строительство. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации свидетельство о допуске предоставляется без ограничения территории и времени действия. ИП или юрлицо может иметь более одного допуска СРО, в зависимости от количества направлений своей деятельности. Наличие допусков необходимо для принятия участия в тендерах. Все сведения по допускам включаются в специальный реестр, публикуемый на вебсайтах надзорных органов.
Выдача свидетельства о допуске к проведению строительных работ производится поэтапно:
- Подготовка и подача документации в СРО лично или удаленно (через глобальную сеть).
- Оценка документации со стороны СРО.
- Устранение подателем замечаний, предъявленных СРО (при их выдвижении).
- Выдача допуска СРО.
В области строительства иметь допуск СРО должны предприятия, которые занимаются следующими типами деятельности:
- Проектирование. К нему относится подготовка планов и чертежей, составление расчетно-пояснительных записок, разработка схем. С помощью проекта можно определить затраты труда, времени и денег на проведение планируемых строительных работ, численность привлекаемого персонала.
- Инженерные изыскания. Сюда входят работы по исследованию территории, выделенной под строительство, в том числе исследование почвы, изыскания геотехников, геодезистов, экологов, метеорологов и геологов. Детальный анализ земельного участка помогает обеспечить безопасность людей, а также находящихся вблизи от запланированного сооружения искусственных и природных объектов.
- Проведение строительных, ремонтных и восстановительных работ, связанных с сооружением и реконструкцией зданий жилого и нежилого назначения. Допуск СРО необходим при возведении жилых домов, которые имеют высоту больше трех этажей, при сооружении пристроек к домам, при замене инженерных сетей, а также при перепланировке различных помещений.