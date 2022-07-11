Оформление допусков СРО в сфере строительства

Строительное СРО контролирует деятельность участников различных рынков вместо государства. Допуск СРО представляет собой документ, удостоверяющий соответствие предприятия определенным законом нормам и установленным СРО стандартам в ее области деятельности.

В число тех отраслей, в которых предприятиям обязательно нужно наличие допуска СРО, входит строительство. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации свидетельство о допуске предоставляется без ограничения территории и времени действия. ИП или юрлицо может иметь более одного допуска СРО, в зависимости от количества направлений своей деятельности. Наличие допусков необходимо для принятия участия в тендерах. Все сведения по допускам включаются в специальный реестр, публикуемый на вебсайтах надзорных органов.

Выдача свидетельства о допуске к проведению строительных работ производится поэтапно:

Подготовка и подача документации в СРО лично или удаленно (через глобальную сеть).

Оценка документации со стороны СРО.

Устранение подателем замечаний, предъявленных СРО (при их выдвижении).

Выдача допуска СРО.

В области строительства иметь допуск СРО должны предприятия, которые занимаются следующими типами деятельности: