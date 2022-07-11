Преимущества изготовления мебели на заказ

Мебельные магазины предлагают обширный ассортимент разнообразной продукции, однако приобрести в них кровать или шкаф, полностью отвечающие предпочтениям потребителя, удается нечасто. Особенно это относится к тем случаям, когда мебель необходимо гармонично вписать в интерьер помещения нестандартной планировки.

Изготовление мебели, в частности шкафа на заказ позволяет удовлетворить все запросы потребителей. Это решение обеспечивает следующие преимущества:

Индивидуальные параметры. Чаще всего владельцы жилья приходят к мысли о заказе мебели в мастерской, когда помещения в их квартирах или частных домах имеют уникальные особенности. Изготовление мебели на заказ обеспечивает возможность получать изделия подходящей высоты и глубины, которые идеально вписываются в предназначенные для них места.

Оригинальный дизайн. Выполненная по индивидуальному заказу мебель обладает неповторимостью. Перед ее изготовлением дизайнер выслушивает все пожелания клиента и предлагает на выбор несколько эскизов, каждый из которых можно скорректировать для полного удовлетворения эстетических запросов заказчика. Хороший специалист всегда подскажет оптимальный вариант и отговорит от принятия неудачного решения.

Свобода выбора материалов изготовления мебели, фурнитуры и прочих элементов. Заказчик может выбирать из разных вариантов, чтобы конечное решение в полной мере соответствовало его бюджету без ущерба надежности, безопасности использования, эстетическим свойствам и сроку службы мебели.

Высокая функциональность. При проектировании серийной мебели конструкторы и дизайнеры ориентируются на среднестатистического потребителя. Однако у каждого человека есть свои собственные потребности. Заказ мебели по индивидуальным размерам позволяет создавать изделия, полностью удовлетворяющие эти потребности. Клиент может выбрать размеры мебели и ее отдельных элементов, определить расположение дверей, полок и ручек в шкафах и т. д. Благодаря этому использование такой мебели обеспечивает максимальный комфорт.

Дополнительный сервис. В специализированных мебельных компаниях за каждым клиентом закрепляется менеджер, отвечающий за реализацию проекта от подготовки эскизов до сборки и установки готовых изделий. Зачастую компании предоставляют бесплатную доставку мебели, длительную гарантию и другие бонусы.

Таким образом, изготовление мебели на заказ во многих отношениях превосходит приобретение стандартной мебели в магазине. И хотя клиентам мебельных мастерских приходится нести повышенные расходы и тратить время на согласование и ожидание выполнения своих заказов, обычно они не жалеют об этих дополнительных издержках.