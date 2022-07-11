Президент Шри-Ланки проинформировал премьер-министра страны о своей отставке

Глава правительства Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе получил от президента страны Готабая Раджапаксы документы, подтверждающие отставку последнего.

Об этом пишет The Times of India.

В минувшие выходные в столице страны Коломбо прошли многотысячные акции протеста с требованиями об отставке президента и премьер-министра. Митингующие ворвались в резиденции главы государства и главы правительства и устроили погром, заявив, что останутся там до тех пор, пока оба политика официально не уйдут со своих постов.

Беспорядки на Шри-Ланке продолжаются несколько месяцев. Страна переживает самый серьезный кризис с конца 40-х годов. Ситуация вызвана спадом иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, который привел к нехватке валютных резервов, сокращению импорта и введению строгой экономии ресурсов. Инфляция в июне в стране достигла 54,6%. Из-за нехватки бензина и дизельного топлива в конце прошлого месяца власти страны распорядились предоставлять горючее в первую очередь экстренным службам. Накануне в Шри-Ланке было отменено движение 140 пассажирских поездов, машинисты которых не смогли добраться до работы из-за отсутствия бензина у общественного транспорта. В государстве введена четырехдневная рабочая неделя, часть госслужащих перевели на удаленную работу. Для оплаты новых партий топлива Шри-Ланка должна заплатить примерно $587 млн, однако валютные запасы страны не превышают $50 млн.

На прошлой неделе Готабая Раджапакса в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным попросил президента РФ оказать кредитную поддержку на импорт топлива в Шри-Ланку.