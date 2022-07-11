Профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос до $138,5 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне 2022 года продолжил рост и составил $138,5 млрд, увеличившись в три с половиной раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Профицит внешней торговли по итогам первого полугодия составил $158,4 млрд против $60,5 млрд годом ранее, сообщается на сайте ЦБ.

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«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта», — говорится в комментарии Центробанка.

Регулятор также отметил, что за отчетный период сократился совокупный дефицит первичных и вторичных доходов, отражeнных в текущем счете платежного баланса. Это произошло, в том числе, за счет уменьшения доходов, выплаченных нерезидентам частным сектором. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием существенного роста финансовых активов и снижения обязательств, подчеркивается в комментари ЦБ.

По итогам второго квартала 2022 года баланс счета текущих операций оценен в $70,1 млрд, что на $1,7 млрд больше, чем в первом квартале. Баланс товаров и услуг составил $80,7 млрд (против $77,7 млрд в первом квартале). Баланс первичных и вторичных доходов составил -$10,6 млрд (против -$9,3 млрд).

По данным ЦБ, в апреле-июне было экспортировано товаров на $153,1 млрд ($166,4 млрд в первом квартале и $127,9 млрд во втором квартале 2021 года), импортировано — на $72,3 млрд (против $88,7 млрд в первом квартале и $93,2 во втором квартале 2021 года).

