Путин и Эрдоган обсудили вопрос экспорта зерна по Черному морю

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры.

Как сообщает TRT Haber со ссылкой на администрацию турецкого лидера, главы государств обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также проблему поставок зерна.

По словам Эрдогана, «настало время принять меры в отношении плана ООН» по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю. Отмечается, что президент Турции в очередной раз заявил о готовности Анкары способствовать возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Как заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, обсудивший с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым механизмы ООН по урегулированию вопроса с поставками зерна, проблему создания безопасного коридора необходимо решать с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева. По словам Чавушоглу, сейчас обсуждается механизм создания коридора в Черном море с участием Турции, ООН, России и Украины. Министр отметил, что переговоры, прошедшие на совещании глав МИД «группы двадцати», были конструктивными. Анкара гарантировала зону безопасности в случае договоренности Москвы и Киева.

Глава МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности к переговорам как с Турцией, так и с Украиной. Он подчеркнул, что Киев должен разблокировать все порты и разминировать их. За пределами территориального моря Украины РФ и Турция готовы обеспечивать безопасность судов, заверил Сергей Лавров.

В конце июня Минобороны сообщило о выводе российских военных с острова Змеиный «в качестве шага доброй воли» и для демонстрации того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции.