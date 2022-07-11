Росавиация продлила ограничения на полеты в города юга РФ в 23 раз

В России в очередной раз продлен запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга страны.

Как сообщается на сайте Росавиации, в настоящий момент не осуществляются рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Ограничения будут действовать до 18 июля. «Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — указывается в сообщении.

Мера, которая продлевается уже в 23-й раз, была введена Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.