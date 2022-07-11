РФ стала вторым по объемам поставок в Испанию экспортером газа вместо Алжира

В июне к России от Алжира перешел статус второго по значимости поставщика природного газа в Испанию.

Как сообщает Bloomberg, это произошло после того, как транзит газа из североафриканского государства в Испанию сократился из-за дипломатических разногласий между двумя странами.

Согласно данным оператора газовой сети Enagas, импорт газа из РФ в Испанию в первый месяц лета в два раза превысил майские показатели и составил почти четверть от общего объема потребляемого королевством газа. Вместе с тем транзит из Алжира сократился вдвое по сравнению с июньскими показателями прошлого года; в настоящий момент он охватывает 22% спроса.

Отмечается, что крупнейшим экспортером газа в Испанию с долей в 30% остаются США.

К снижению объема поставок алжирского газа привели разногласия из-за поддержки премьер-министром Испании Педро Санчесом Марокко в споре о Западной Сахаре, уточняет агентство.

В марте Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором заявил, что считает марокканскую инициативу об автономии регионов Сахары, представленную в 2007 году, надежной основой для разрешения спорного вопроса. В итоге в начале июня власти Алжира приостановили действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией, а также заявили о намерении прекратить с ней все экспортные и импортные операции.