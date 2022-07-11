Запад попытался изобразить бойкот России. Получилось пока не очень

Семейный бойкот

«Встреча в Индонезии стала первой прямой конфронтацией между Сергеем Лавровым и лидерами Запада с тех пор, как Россия напала на Украину», - пишет британская Guardian. B возникало ощущение, что для западных стран и их нескольких союзников главной задачей саммита был не рост глобальных цен на продовольствие и топливо, а демонстрация изоляции Российской Федерации. Именно поэтому министры иностранных дел G7 а также присоединившиеся к ним глава австралийского МИД и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель устроили, как выразилось издание The New York Post, «семейный бойкот» российского министра и старались с ним не появляться на публике. В частности, отказались от совместного фотографирования и участия в приветственном ужине, на котором российский министр присутствовал.

Сам Лавров тоже устроил пару бойкотов – например, вышел из зала в ходе выступления главы МИД ФРГ Анналены Бербок, а также Дмитрия Кулебы (по видеосвязи), считающего себя главным дипломатом Украины. Да и вообще покинул саммит заранее. «После того, как Ларов сказал своим оппонентам о том, что вторжение России на Украину не является причиной мирового продовольственного кризиса и что санкции, направленные на изоляцию России, эквивалентны объявлению войны, министр покинул встречу Большой Двадцатки», - уверяет британская Guardian.

Неудивительно, что западные СМИ и политики заявили, что изоляция России состоялась. «Тот факт, что Лавров провел большую часть переговоров не в зале заседаний, а за ее пределами, показывает, что тут нет даже миллиметра желания разговаривать с российской стороной», - прокомментировала ситуацию фрау Бербок. Российский министр, правда, увидел не только миллиметры, но и километры желания. «Несмотря… на поведение западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники “Группы двадцати” от развивающихся стран, это была полезная дискуссия. Она позволила задать представителям Запада крайне нелицеприятные вопросы, ответов на которые у них нет. Присутствует только оголтелая русофобия, подменяющая необходимость договариваться по ключевым вопросам мировой экономики и финансов, для решения которых, собственно, и создавалась “Группа двадцати”», - заявил Сергей Лавров.

Что же касается бойкотов, то они были бы действенными в случае, если бы их придерживались все остальные участники G20 или хотя бы их подавляющее большинство. «Перед лицом агрессии никто не должен оставаться нейтральным», - убеждал коллег господин Боррель. Однако большая половина «Двадцатки» вела себя достойно, по-дипломатически. В итоге получилась не изоляция России а самоизоляция Запада. «Я никого не приглашал фотографироваться. Я вообще никого никуда не приглашал. На встречу министров иностранных дел «Группы двадцати» меня пригласила Индонезия ровно также, как и Президента Российской Федерации В.В.Путина на ноябрьский саммит этого формата. В отношении присутствия или отсутствия участников могу сказать, что когда началось заседание СМИД, все были в зале», - заявил Сергей Лавров. И назвал бойкот западными министрами торжественного ужина и концерта «их желанием, пониманием протокола, вежливости и правил этики».

Конечно, кто-то скажет, что это лишь какие-то внешние проявления, сделанные на публику (зарубежную и внутреннюю). Что за кулисами саммита Лавров и тот же Блинкен проводили сущностные переговоры о выходе из украинского кризиса. Однако это маловероятно. Представитель Госдепа Нед Прайс пояснил, что сейчас «не время для подобных двусторонних контактов» - и он абсолютно прав. Время для них еще не пришло. Однако к саммиту G20 в ноябре (на котором будет сидеть Путин), возможно, придет.

Второй акт будет в ноябре

Речь ведь не просто о какой-то российско-западной ссоре. Речь о конфликте, который каждая из сторон считает если уж не экзистенциальным, то, по крайней мере, ключевым с точки зрения национальной безопасности. Москва 24 февраля пошла ва-банк – для нее специальная военная операция является последним из всех доступных способов обеспечить свою национальную безопасность и обнулить навязанные ей в 90-е года глобальные западные правила игры (которые США в конце 2021-начале 2022 года отказались добровольно пересматривать). И поражение в этой операции чревато не написанием новых правил, в которых положение России будет на порядок хуже, чем до 24 февраля.

В свою очередь, для Запада поражение тоже чревато. Если Россия – после брошенного ей публичного вызова – сможет выиграть на Украине, то по всему миру запустится «принцип домино». Падение украинской костяшки приведет к тому, что ряд других стран – прежде всего Китай и Иран – бросят аналогичные вызовы Западу в своих собственных региональных конфликтах. И глобальная американская система управления рухнет. Кроме того, у западного электората начнутся вопросы к собственным властям, которые не только не могут сдержать «российскую агрессию» (о которых элиты ЕС и США так много говорили), но и потратили на это дело десятки миллиардов долларов налогоплательщиков, а также ввели антироссийские санкции, которые в том числе ударили по западным же экономикам.

В этой ситуации переговоры могут начаться лишь в одном единственном случае: если стороны поймут, что они не могут выиграть иным способом. Сейчас этого понимания нет ни у одного из участников конфликта. Российская Федерация продолжает успешное освобождение бывших украинских территорий (прежде всего ЛНР и ДНР), а Запад вводит антироссийские санкции и снабжает киевских террористов оружием. Однако к ноябрю – то есть аккурат к саммиту G20 – ситуация может измениться.

В Москве надеются, что успешное российское наступление вкупе с разрушением украинской экономики и выбиванием кадрового состава ВСУ (число только безвозвратных потерь украинской армии уже давно перевалило за 50 тысяч человек) приведет если уж не к коллапсу, то, по крайней мере, к резкому сокращению возможностей киевского режима. А экономические проблемы, с которыми столкнутся западные страны, не позволят им и дальше безусловно поддерживать киевский режим. Уже сейчас на Западе идут переговоры о том, что с русскими нужно договариваться на основе возврата к границам на февраль 2022 года с признанием как минимум Крыма российской территорией. Не исключено, что к ноябрю эта позиция перерастет в готовность заключать компромиссы на принципе Uti possidetis – то есть признание российскими тех территорий, которые Москва к этому времени успеет освободить. Тем более что к этому времени завершатся промежуточные выборы в Конгресс США, и Вашингтон будет более готов к каким-то компромиссам.

Соответственно, у Запада иные надежды. На то, что российское наступление выдохнется. На то, что российская экономика начнет испытывать сложности из-за последствий санкций. Наконец, на то, что российское общество устанет от специальной военной операции. После чего, как считают в Вашингтоне и Брюсселе, Россия будет готова отказаться от требований Путина о «денацификации/демилитаризации» и искать мира с Западом.

Ноябрь покажет, кто был прав. Покажет, станут ли западные лидеры игнорировать Владимира Путина игнорировать так же, как и Сергея Лаврова.