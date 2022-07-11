«Швабе» выводит линейку спецавтомобилей на рынок СНГ

Входящий в Госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» представил в понедельник в Минске восемь автомобилей, относящихся к категории специального транспорта. В их число вошли реанимобиль ГАЗ Соболь Бизнес Prima, модели автомобилей скорой медицинской помощи с изолированным салоном LADA Largus Prima и УАЗ Профи Prima, модернизированную ГАЗель NEXT, салон которой был сконструирован с учетом требований медперсонала к эргономике, и предназначенную для перевозки людей с ограниченными возможностями LADA Largus Kub.

Также были представлены санитарный автомобиль на базе LADA Granta для выезда врача на дом по вызову, перевозки анализов и доставки медикаментов, и два школьных полноприводных школьных автобуса — Соболь Prima и УАЗ Prima. Все машины произведены «Швабе-СпецАвто» —предприятием, созданным в Нижнем Новгороде холдингом и компанией «Промтех» и специализирующимся на выпуске такого рода техники.

Гостями презентации стали представители министерств здравоохранений и образования Белоруссии, белорусские медики, специалисты Минского автомобильного завода (МАЗ) и Минского завода колесных тягачей (VOLAT).

«В Минске мы показали российские машины повышенной надежности и проходимости для решения различных медицинских задач, а также безопасной транспортировки учащихся. Они функционально продуманы и устойчивы к внешним воздействиям. Сегодня некоторые модели уже задействованы в российских регионах», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко, добавив, что в настоящее время проводится работа по выводу данной продукции на рынок стран СНГ.