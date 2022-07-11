Скажи мне кто твой друг

Весна 2022 года для многих стала сложным временем как для финансового сектора нашей страны, так и для практически всех компаний во всех отраслях. Геополитическая нестабильность, нарушение логистических поставок, рост ключевой ставки – это лишь немногие напасти, которые свалились на бизнес в этом году. Неудивительно, что требования для получения бизнесом ссуд в 2022-м заметно ужесточились — и это ухудшение условий кредитования предприятий оказалось наиболее ощутимым за период с 2000 года, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. Помимо выросших ставок, компании сталкиваются с дополнительными проверками.

Эксперты указывают, что до 24 февраля количество заявок, как и количество одобрений было высоким. Сейчас их значительно меньше, а уровень одобрения вообще рухнул. Можно сказать, что банки почти не выдают кредиты для бизнеса, да и бизнес на фоне роста ставок неохотно обращается за кредитами.

«В 1 квартале 2022 г возник рекордный дефицит ликвидности в банковском секторе в результате оттока капитала из банковской системы. Для финансовой стабилизации, ЦБ РФ повысил ставку до 20%. Такой уровень ключевой ставки по понятным причинам стал оказывать крайне негативное влияние на спрос на кредитование. Тем не менее, кредитование для юридических лиц в феврале 2022г. показало прирост 2,4%, что можно объяснить ожиданием со стороны бизнеса самых негативных сценариев и ещё большим повышением ключевой ставки. Однако, уже в марте динамика кредитования показала отрицательные значения, сократившись на 171 млд. руб. (-0.3% к февралю). Данный факт можно объяснить не только политикой регулятора в части ужесточения ключевой ставки, но и поведением коммерческих банков, неохотно выдававших кредиты в условиях высокой неопределенности», - объясняет ситуацию старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа.

Как объясняет экономист и консультант по финансам Лазарь Бадалов, сейчас на рынке кредитования сказывается эффект отложенного спроса. Нужно понимать, что почти два месяца март-апрель рынок кредитования стоял на месте. Сейчас, когда ключевая ставка снижается, а вслед за ней ставки по депозитам, банки могут начинать активнее кредитовать бизнес. Но дело не только в размере процентных ставок, а еще в том, как себя чувствует бизнес, если это кредиты на поддержание стабильного функционирования, то банкам особо такой сегмент не интересен из-за уровня рисков. При этом, подчеркивает эксперт, говоря о кредитах бизнесу, не стоит забывать о том, что это, в основном, кредиты с обеспечением. Последние годы наиболее распространенным видом обеспечения выступала недвижимость, но сейчас к оценке стоимости недвижимости тоже много вопросов.

В связи с тем, что условия кредитования у компаний в основном индивидуальные банки не сообщали о росте ставок по корпоративным кредитам, тем не менее ряд СМИ писали о том, что ВТБ останавливал весной прием заявок на кредитование, также косвенно рост стоимости бизнес-кредитов косвенно подтверждали представители Россельхозбанка и Абсолют-банка. Кроме того, о сложностях с корпоративным кредитованием и даже отказе в нем в одностороннем порядке неоднократно за последние несколько месяцев заявляли клиенты Тинькофф-банка. Сейчас, конечно, рынок восстанавливается, тем не менее требования к кредитам ужесточились. При этом совершенно противоположное решение принял Сбербанк, не только не остановив кредитование для бизнеса в сложный период, но и не пересмотрев ставки по кредитам для бизнеса. Сегодня банк не только выдает льготные кредиты в рамках госпрограмм, но и предлагает целую линейку удобных сервисов для бизнеса в рамках отраслевых решений, а также именно Сбер стал одним из первых, кто оперативно выпустил кредитную карту платежной системы «Мир» для бизнеса.

Как объясняет Бадалов, крупным банкам в сложной ситуации проще кредитовать, сказывается господдержка, да и ликвидность крупного банка позволяет идти на встречу клиенту в сложной ситуации.