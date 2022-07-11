Рынок газа не будет прежним

Энергетический кризис скоро отметит годовщину, но и не думает идти на убыль. По мнению специалистов из Международного энергетического агентства (IEA), ситуация едва ли начнет улучшаться. Дисбаланс между спросом и предложением, полагают в Агентстве, продолжит толкать цены на природный газ вверх и в ближайшем будущем.
Авторы исследования IEA утверждают, что природный газ перестал быть надежным и дешевым источником энергии, как раньше, и что его будущее неопределенно. Кроме ситуации на Украине, на сложную обстановку на газовых рынках влияет множество других факторов. Экспорт американского сжиженного газа (СПГ), к примеру, сильно подкосил недавний пожар на СПГ-терминале в Техасе. Экономика США уже заметно страдает от высоких цен на электроэнергию. По этой же причине закрываются фабрики и заводы в Европе. Не лучше обстановка и на других континентах.
«Планы Европейского Союза отказаться от импорта энергоносителей из России, которая всегда была крупнейшим поставщиком (Европы), сильно преображает газовый рынок континента,- говорится в исследовании Агентства.- Они также влияют и на глобальный газовый рынок».
В исследовании IEA отмечается, что неопределенность, связанная с газовыми рынками, основывается на предположении, что Россия сократит поставки газа европейским странам или вовсе их прекратит, как она поступила с Польшей и Болгарией, которые отказались платить «Газпрому» за газ рублями. Благодаря спросу европейцев США в этом году стали очень крупным поставщиком энергоресурсов. Однако возможности Америки по поставкам СПГ в Европу далеко не безграничны. Пожар на СПГ-терминале в техасском Фрипорте вынудил закрыть станцию и остановить отгрузку сжиженного газа. По самым оптимистичным прогнозам, терминал возобновит работать на полную мощность лишь в конце текущего года.
«В целом, я не думаю, что США могут заполнить вакуум, который возникнет в случае полного прекращения поставок российского газа,- делится своими соображениями глава Evercore ISI Шон Морган.- Недавний пожар во Фрипорте снизил экспорт американского газа на 17%».
Стратег по энергетике в Morningstar Стивен Эллис согласен с Морганом. Он добавляет, что Америка больше не в состоянии нарастить экспорт сжиженного газа. По крайней мере, в ближайшем будущем Европе рассчитывать на газ из-за океана не стоит.
Первая экономика планеты начинает ощущать негативный эффект высоких цен на электроэнергию. На крупном заводе по производству алюминия в Кентукки, например, снизили работникам зарплату, ссылаясь на огромные расходы, в которые выливается рост цен на энергию. Между тем, на долю компании Century Aluminum, которой принадлежит этот завод, приходится 20% всего американского алюминия.
В Италии государственные чиновники предупреждают, что сокращение поставок российского газа может привести к спаду итальянской экономики уже в этом квартале. Глава итальянского центробанка считает, что из-за неопределенности с поставками энергоресурсов и ценой сырья об экономическом росте до 2024 года лучше забыть.
Европейская промышленность особенно сильно зависит от российских энергоносителей. В прошлом году, например, доля газа из России в газовом балансе Евросоюза достигла приблизительно 40%. Авторы исследования IEA, между тем, понизили спрос на природный газ до 2025 года на 0,8%, главным образом, из-за повсеместного снижения экономической активности. Однако, добавляют авторы исследования, для серьезного и устойчивого снижения цен на газ необходимо существенное падение спроса на газ.