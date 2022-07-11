Рынок газа не будет прежним

Энергетический кризис скоро отметит годовщину, но и не думает идти на убыль. По мнению специалистов из Международного энергетического агентства (IEA), ситуация едва ли начнет улучшаться. Дисбаланс между спросом и предложением, полагают в Агентстве, продолжит толкать цены на природный газ вверх и в ближайшем будущем.

Авторы исследования IEA утверждают, что природный газ перестал быть надежным и дешевым источником энергии, как раньше, и что его будущее неопределенно. Кроме ситуации на Украине, на сложную обстановку на газовых рынках влияет множество других факторов. Экспорт американского сжиженного газа (СПГ), к примеру, сильно подкосил недавний пожар на СПГ-терминале в Техасе. Экономика США уже заметно страдает от высоких цен на электроэнергию. По этой же причине закрываются фабрики и заводы в Европе. Не лучше обстановка и на других континентах.