Цены на газ резко отреагировали на новости из Канады по турбине Siemens

Цены на газ в Европе резко снизились после того, как Оттава пообещала вернуть Германии газовую турбину, работавшую на газораспределительной станции газопровода «Северный поток 1».

Газовые фьючерсы в Амстердаме на TTF на ближайший месяц в 8.35 по центрально-европейскому времени упали на 6,9% до 163 евро МВт-час. На прошлой неделе, напомним, цены поднялись на 19%.

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Речь идет о той самой ремонтировавшейся в Монреале турбине Siemens Energy, из-за отсутствия которой «Газпром» снизил в июне подачу газа европейским странам на 60%. Канада отказалась возвращать турбину России, потому что это означало бы нарушение введенных канадцами антироссийских санкций. После того, как цены на газ в Старом Свете вновь взлетели до небес, Берлин попросил Оттаву о помощи. Канадцы уважили союзников по НАТО и пошли на нехитрый компромисс: они возвращают турбину Германии, а немцы сами передают ее россиянам. Поскольку Германия санкций против России в сфере нефтегазового оборудования еще не вводила, то формально никто никаких санкций не нарушит.

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В Оттаве подчеркнули, что «временно» исключают из санкционного списка по просьбе Берлина, чтобы предотвратить энергетический кризис в ФРГ.

Новость, естественно, для газового рынка Европы хорошая. Цены на газ отреагировали падением на 12%. На прошлой неделе Кремль заявил, что возвращение оборудования позволит «Газпрому» увеличить подачу газа в Европу. Сегодня на газопроводе «Северный поток 1» начинаются запланированные полуторанедельные работы, а после их окончания (по плану 21 июля) пройдет, пишет Bloomberg, испытание турбины. Пока все идет к тому, что страхи Берлина, что после профилактики газопровод закроют, не оправдываются. Для работы ГРС и всего газопровода на полную мощность необходимы 6 газораспределительных турбин, но не все компоненты, находящиеся в России, готовы к работе, потому что они тоже нуждаются в профилактике.

Если «Газпром» после профилактики вернется к доремонтному уровню подачи газа, т.е. 67 млн кубов газа в сутки, то немцам удастся заполнить подземные хранилища газом на 87%. Такой уровень заполнения хранилищ позволит Германии провести зиму с газом, которого хватит и на отопление жилья, и на работы промышленности. Если же «Газпром» вновь сократит поставки газа в Германию или вовсе их прекратит, то Германия окажется в очень тяжелой ситуации.

Кстати, полного прекращения подачи российского газа в Европу боятся не только немцы. Так, французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что европейцы должны быть готовы к отключению газа и что Россия воспользуется газом, чтобы отомстить европейцам за санкции.