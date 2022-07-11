В каких случаях неизбежен ремонт телевизора

Его специалисты проведут диагностику и ремонт телевизоров в балашихе, в ходе которых определят источник возникновения неполадок, а затем выполнят необходимые ремонтные работы.
Наиболее распространенные неисправности телевизоров выражаются в появлении следующих проблем:
- Сложности с выключением/включением. Если телевизор не включается, а лампочка индикации не горит, то самая вероятная причина состоит в перегорании блока питания вследствие скачка напряжения.
- Отсутствие реакции на команды с пульта дистанционного управления. Самая вероятная причина состоит в его повреждении из-за попадания жидкости или падения. Реже проблема выражается в неисправности процессора телевизора или приемника дистанционного управления.
- Не функционируют кнопки на телевизоре. При отсутствии какой-либо реакции при нажатии на эти элементы следует проверить целостность контактов, соединяющих их с микроконтроллером. Если контакты целы, то причину нужно искать в процессоре контроллера.
- Сложности со звуком. Чаще всего они обусловлены неисправностями динамиков. Необходимо удостовериться в том, что динамики подключены к телевизору, а их контакты не имеют повреждений. Неполадки также могут быть связаны со звуковым процессором, усилителем низких частот или работой радиоканала.
- Невозможность запомнить настроенные каналы. Наиболее вероятная причина заключается в микросхеме памяти. Похожая проблема может возникнуть с настройкой звука. В обоих случаях требуется проверка микросхемы памяти. Если по итогам проверки подозрения подтверждаются, то производится ее замена на новую.
- Отсутствие картинки на экране, низкое качество изображение. Если после включения телевизора имеется звук, но нет картинки, то это может говорить о неисправностях видеоусилителя или матрицы. Полное отсутствие изображения в сочетании с систематическим исчезновением звука свидетельствует о наличии проблем с разверткой. Если картинка не выводится при светящемся экране, но звук при этом имеется, то проблема кроется в видеопроцессоре.
- Разворачивание изображения только на нижнюю или верхнюю половину экрана говорит о проблемах с кадровой разверткой матрицы, вызванными скачками напряжения либо плохим функционированием блока питания. Пропадание какого-либо цвета или однотонность изображения говорит о поломке видеопроцессора или видеоусилителя.