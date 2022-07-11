В России появится федеральный реестр долгостроев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах по созданию в стране федерального реестра объектов, относящихся к долгостроям.

«Сегодня обсудим несколько важных вопросов. Прежде всего — создание федерального реестра долгостроев. Это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — сказал председатель правительства на встрече c вице-премьерами. Стенограмма совещания опубликована на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что относящиеся к долгостроям объекты «находятся в разном состоянии», многие из них не вводятся в эксплуатацию несмотря на то, что по факту они готовы и оснащены инфраструктурой. «Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», — пояснил глава кабмина.

Премьер рассказал, что в реестре «будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к дальнейшей судьбе» подобных объектов. Он отметил, что среди долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, много больниц, поликлиник, детских садов и прочих объектов социальной инфраструктуры.

Глава кабмина поручил держать создание реестра на личном контроле вице-премьеру Марату Хуснуллину. «Потому что долгострой — это не только занятые земли, но и замороженные в них средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом эксплуатации», — подчеркнул премьер.

В январе «Эксперт» писал, что в столице открылся первый за пятнадцать лет торговый комплекс в центральной части города — «Павелецкая плаза». Объект стал одним из самых знаменитых столичных долгостроев. Проект стартовал двадцать лет назад, в виде огромного незаконченного котлована он просуществовал на Садовом кольце более двенадцати лет.

