Вашингтон одобрил решение Оттавы вернуть турбину для «Северного потока»

Американские власти поддерживают решение Канады вернуть ФРГ турбину для транспортировки газа из России по «Северному потоку».

Об этом свидетельствует заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину [для перекачки] природного газа для использования в трубопроводе "Северный поток — 1"», — поясняетя в документе.

По словам Прайса, «в краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам вновь нарастить резервы газа», укрепляя энергетическую безопасность и «противодействуя усилиям России, призванным использовать энергоносители в качестве оружия».

В середине июня 2022 года «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» на 60% из-за несвоевременного возврата немецкой Siemens турбин, которые находились на ремонте в Канаде. Причиной задержки стали санкции, введенные Оттавой против Москвы в связи со спецоперацией на Украине. На днях стало известно, что власти Канады приняли решение вернуть турбину.

Ранее «Эксперт» писал о том, что поставки по «Северному потоку» были приостановлены на десять дней в связи с проведением планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.