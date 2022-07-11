Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и РФ

Литва приступила к реализации очередного этапа ограничений транзита российских товаров в Калининград через свою территорию.

Об этом со ссылкой на литовскую таможню пишет издание Verslo žinios.

Сообщается, что власти страны запретили перевозить цемент, алкоголь и другие товары, ссылаясь на вступление в силу соответствующих санкций ЕС. «С воскресенья, по окончании переходного периода вступления в силу пятого пакета санкций Евросоюза против России, транзитом через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь и другие продукты российского производства», — указывается в сообщении.

Уточняется, что ограничения на ввоз указанных товаров предусмотрены в принятом 8 апреля санкционном пакете ЕС.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на действия Вильнюса предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита. «В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что Литва не расширяла санкционный список по калининградскому транзиту, как ранее сегодня сообщил ряд СМИ. «Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что в декабре должны вступить в силу ограничения по нефтепродуктам.

Литовские железные дороги 18 июня уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам Антона Алиханова, под запрет попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил Вильнюс о скором ответе со стороны Москвы — по его словам, уже в ближайшее время жители балтийского государства ощутят на себе последствия российских контрмер. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на ограничения транзита через Литву «в практической плоскости», подчеркнув, что возможные меры прорабатываются в межведомственном формате.