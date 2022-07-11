Все жители Украины смогут получать гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий получать российские паспорта в упрощенном режиме жителям всей территории Украины.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В его предыдущей версии упрощенный порядок получения гражданства РФ распространялся только на жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации», — говорится в указе.

Ранее «Эксперт» писал о том, что дети, которые появились на свет в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство. По словам замглавы Кирилла Стремоусова, в регионе наблюдается «ажиотажный спрос» на российские паспорта.

В конце мая Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья. Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя и Херсона накануне Дня России. Для жителей ДНР и ЛНР упрощенный порядок получения российского гражданства был введен в 2019 году.