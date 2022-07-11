Вы оцените красоту игры!

С 4 июля в России начала действовать электронная Карта болельщика, которая становится обязательной для посещения футбольных матчей Российской Премьер-Лиги. За первую неделю через портал Госуслуг и офисы МФЦ подано более 44 тысяч заявлений на оформление. 8,6 тыс. заявителей уже получили свои Карты. На первом этапе она будет работать на пяти стадионах, а до конца года должна заработать уже во всех городах, где играет элита отечественного футбола. Эксперты уверены, что, помимо существенного повышения уровня безопасности, Карта еще и заметно упростит жизнь болельщикам, сделав походы на матчи более комфортными.

Композитору Дмитрию Шостаковичу, который был заядлым болельщиком, приписывают фразу: «футбол – это балет для масс». В СССР посещение матча всегда было праздником, а последние десятилетия традиция семейных походов и совместного «боления» за любимую команду возродилась и в России. Люди идут на стадион за яркими, позитивными эмоциями, хотят наслаждаться красивой игрой, футбол вновь стал модным и популярным. Безусловно, приходя на матч, любой болельщик ждет, что ничего не будет отвлекать его от игры: на стадион он пройдет быстро и без давки, а на трибунах его будут окружать единомышленники, пришедшие наблюдать за красивым спортом в удобной и безопасной обстановке.

Именно для этого и была разработана цифровая Карта болельщика. «Стадионы, принимавшие матчи Чемпионата мира по футболу 2018, имеют все оборудование, необходимое для обеспечения корректной работы Карты болельщика. Первым большим турниром с использованием программы будет Чемпионат России по футболу – до конца года все стадионы Российской Премьер-Лиги будут обеспечены системой, позволяющей осуществлять доступ по Карте болельщика. Финал Кубка России также будет проведён с использованием Карты. Нам важно обеспечить высокий уровень сервиса и безопасность всех клиентских групп на соревнованиях», – отметил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Наверное, никому из болельщиков не хочется оказаться в ситуации, которая сложилась перед финалом Лиги чемпионов в Париже. Значительная часть новостных заголовков, связанных с этим событием, не рассказывает о финальном счете или ярких событиях матча, зато через один в них встречаются слова «скандал», «хаос» и т.д. Если кратко, то турникеты стадиона оказались заблокированы из-за тысяч фанатов с поддельными билетами. Начало игры отложили почти на 40 минут, а недовольных разгоняли слезоточивым газом.

С электронной Картой болельщика такие ситуации практически исключены. Один раз потратив небольшое количество времени на посещение офиса МФЦ, необходимое для проверки личности, болельщик открывает в личном кабинете Госуслуг специальный раздел. Здесь же будут появляться приобретенные билеты – со 100%-й защитой от подделки. А при проходе на стадион достаточно показать только QR-код. Самостоятельно подать заявление могут граждане старше 14 лет. А для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ, рассказал директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

«Считаю, что она (процедура оформления – прим. ред.) достаточно удобна. Ни у кого же не вызывает возражений – у тех же групп, ассоциаций болельщиков, клубов – покупка билетов по паспорту. Это просто упорядоченная форма, проблем с получением Цифровой Карты не должно возникнуть ни у кого абсолютно из тех, кто ходит и готов ходить дальше на стадионы с добрыми намерениями», - оценил систему член Совета Федерации Константин Долгов.

При разработке Карты учитывался и мировой опыт, и успешные наработки, использованные в России на Олимпиаде-2014, Чемпионате мира по футболу 2018 года и Чемпионате Европы по футболу 2020 года. Эффективность этой системы была признана мировым экспертным сообществом. Высокий уровень безопасности ЧМ-2018 отметил тогда президент РФ Владимир Путин. По его словам, во многом этого удалось достигнуть именно благодаря реализации системы идентификации футбольных болельщиков, а также интегрированной с ней системе контроля доступа на стадионы.

«У России уже есть опыт проведения крупных международных мероприятий, где применялась электронная идентификация, начиная с Олимпийских игр 2014 года. Уровень безопасности даже со стороны международных обозревателей всегда оценивался высоко, вспомнить хотя бы Чемпионат мира по футболу. Теперь система совершенствуется, и для авторизации потребуется уже широко применяемый портал Госуслуг, где зарегистрированы больше 97 млн россиян. В перспективе планируется запуск электронного приложения для болельщиков. Все это повышает удобство регистрации и ускорит процесс входа на крупные зрелищные мероприятия», - считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Важное отличие от использовавшихся на международных турнирах пластиковых карт – теперь карта для болельщика «эволюционировала» в полностью цифровой сервис, который в связке с существующей системой безопасности на стадионах создает новые стандарты допуска. Так, до настоящего времени билеты были обезличены, что было «лазейкой» для тех посетителей, которым, например, присутствие на спортивных объектах запрещено по решению суда. Важной особенностью карты стало то, что билет можно передавать через личный кабинет Госуслуг, указав номер карты болельщика, номер телефона или адрес электронной почты того, кому он предназначен. Еще одно новшество – если до сих пор персональные данные болельщиков хранились в информационных системах разных клубов и в разной форме, то теперь в системе Госуслуг, что существенно повышает их защиту и унификацию. Кстати, в Турции, где действует подобная карта, данные до сих пор хранятся именно в клубах, а за ее оформление платит сам болельщик. В России эта процедура бесплатна.

«В качестве плюса могу совершенно точно сказать, что как только у нас на стадионе что-то происходит, все тут же требуют у футбольных властей навести порядок. Я думаю, что внедрение цифровой Карты этот порядок должно навести. По той простой причине, что сейчас строятся красавцы-стадионы, и никому не хочется, чтобы потом после громких матчей оставались какие-то руины, чтобы портили кресла, поля, и (взрывали) петарды. Конечно, люди целыми семьями должны ходить на стадионы, при этом испытывать комфорт и находиться в полной безопасности. Болельщики – это неотъемлемая часть футбола, и это очень круто, когда собираются целые стадионы. Если Карта улучшит эту ситуацию, то я обеими руками за», - считает спортивный комментатор, ведущая радио «Маяк» Виктория Колосова.

Она отметила, что не считает проблемой разовое посещение офиса МФЦ, которое сегодня занимает несколько минут. «Единственный минус, который я вижу, это то, что мы на футбольных стадионах лишимся «случайных» людей, которые первый раз пришли на футбол, но которые в будущем, может, там останутся», - добавила Виктория Колосова.

Виктория Федосова также обращает внимание на новый уровень обеспечения безопасности, который можно будет достигнуть благодаря Карте. «Безопасность не бывает лишней, особенно это отмечают те, кто привык посещать мероприятия с детьми. Футбольным фанатам в нынешних условиях тоже следует быть более бдительными и находить правовые формы командного «противоборства», желательно за пределами стадиона, не провоцируя давку или несчастные случаи. Думаю, ответственные болельщики оценят новые цифровые инструменты, главное, чтобы техническое обеспечение действительно было удобным и понятным на практике, как заявлено», - сказала эксперт.

С ней согласен и сенатор Константин Долгов. «Система, я считаю, правильная, потому что ее смысл очень простой – обеспечить нормальную, здоровую, спортивную, болельщицкую обстановку на трибунах РПЛ. С тем, чтобы все, кто ходит на стадион с детьми, с семьями, с друзьями, спокойно себя чувствовали, наслаждались футболом и не подвергались риску и опасности противоправных действий со стороны дебоширов, кто использует пребывание на стадионе для совершения каких-то противоправных действий. Поэтому это все абсолютно правильно», - подытожил он.

В Министерстве спорта ответили, что внедрение Карты «окажет значительное влияние и на прозрачность сферы покупки и продажи билетов на соревнования, поможет преодолеть проблему так называемых перекупщиков, билетных мошенников».

Таким образом, эксперты уверены, что Карта болельщика позволит повысить в России культуру «цивилизованных» походов на стадион, создаст дополнительные условия для комфортного и безопасного посещения матчей Премьер-Лиги целыми семьями и позволит болельщикам полностью погружаться в атмосферу спортивного праздника и наслаждаться красивой игрой.