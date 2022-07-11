Японцы проголосовали за партию изменения Конституции

Через два дня после убийства Синдзо Абэ его Либерально-демократическая партия добилась крупного успеха. Она, по итогам выборов, увеличила свое представительство в парламенте. Теперь либерал-демократы и их союзники в состоянии не только продолжить руководство страной, но и могут воплотить замысел безвременно ушедшего из жизни Абэ. Правящая коалиция может покончить с выглядящим по нынешним неспокойным временам, анахронизмом, давно уже отвергнутым наследием прошлого - пацифистским характером Конституции.

Подведены итоги прошедших в воскресенье выборы в верхнюю палату (Палату советников) парламента Японии. Определялась судьба 125 из 245 мандатов. Именно столько входят в верхнюю палату, куда, в отличие от нижней, Палаты представителей, выбирают не по мажоритарным округам, а по партийным спискам. И вот после подсчета голосов, выяснилось, что правящая коалиция одержала решительную победу. Либерал-демократы взяли 63 мандата, их союзник, партия Комэйто – еще 13. Вместе они будут контролировать 2/3 голосов в Палате советников. 2/3 в нижней палате у них уже есть. Следовательно, у правящей коалиции теперь имеется необходимое большинство, чтобы внести поправки в Конституцию.

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Если и были конспирологи, считавшие, что Синдзо Абэ убили, дабы помешать победе его однопартийцев, то они посрамлены. Вне зависимости от того, что там на самом деле думал Тэцуя Ямагами стрелявший в экс-премьера, действительно ли он мстил ему за, якобы, покровительство разорявшей простых японцев секте или же руководствовался каким-то хитрым расчетом, его преступление только убедило японцев проявить гражданскую активность. Явка на выборах оказалась выше, чем в 2019 году, на прошлых выборах в верхнюю палату. И, видимо, большинство решивших прийти на участки отдали свой голос за правящую коалицию.

Сразу же после голосования Кисида заявил, что планирует добиться внесения конституционных поправок. Коалиция, как он сказал, «еще больше усилит парламентские дебаты по Конституции, чтобы можно было сделать конкретное предложение» относительно ее смены.

Что менять – в общем, понятно. В Конституции есть девятая статья. В ней прописано, что «японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации» и провозглашается, что «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны». Синдзо Абэ, к негодованию китайских и корейских националистов, отмечавших, кстати сказать, как праздник его убийство, выступал за ее пересмотр и был в этом далеко не одинок. В далеком 1947 году, когда была принята Конституция с этой статьей, отказ от войны и вооруженных сил был важным и практическим, и символическим действием. Он означал прощание со всевластием военных, чьи внешнеполитические авантюры привели страну к катастрофе Второй мировой. Кроме того, девятая статья была еще и признанием в том, что страна вступила в новый этап своей истории, на котором мощь страны определяется ее экономикой, наукой и уровнем благосостояния граждан, а не численностью армии и способностью оттяпать у соседа кусок территории.

Этот этап, как известно, оказался для Японии, наверное, лучшим в ее истории. Когда Конституция 1947 года только принималась, страна лежала в руинах. Токио, Иокагама, не говоря уж о Хиросиме и Нагасаки, представляли собой печальное зрелище «бывших» городов, которым, как тогда предрекали пессимисты, больше никогда не возродиться. А уже в шестидесятых-семидесятых, когда премьер-министрами, кстати сказать, были деды Синдзо Абэ, мир заговорил о японском «экономическом чуде». Его основой, в значительной мере, стала пацифистская внешняя политика под уютным американским оборонным «зонтиком».

Но ныне история сделала новый зигзаг. Дело не только в том, что силы самообороны Японии из дополнения к американскому контингенту превратились в полноценную армию, причем, одну из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обнаружилось, что время, когда можно было полагаться только на защиту Америки прошло. У США появилась своя «головная боль»: Китай. В противостоянии с ним Вашингтон рассматривает Токио не как защищаемую сторону, а как партнера, который должен вносить свой вклад в дело противостояния общей, как представляется американцам, возможной угрозе. Это ненавязчиво давал понять тому же Синдзо Абэ еще Дональд Трамп. Это же Фумио Кисида слышит сейчас от многих политиков в США.

В пользу сторонников пересмотра девятой статьи сыграли и поведение Северной Кореи, то и дело запускающей ракеты в сторону Японии, и, конечно, события на Украине. Они, пожалуй, окончательно убедили, по крайней мере, часть японского общества, что бронетехника и международное право действуют порой лучше, чем просто международное право. Это, разумеется, не значит, что от девятой статьи обязательно откажутся. Дьявол, в данном случае, в деталях. От них, точнее от того, что будет предложено вместо нынешней редакции девятой статьи, в сущности, зависит и судьба намечающихся перемен.

Социологи фиксируют, что в японском обществе нет консенсуса относительно необходимости поправок в Конституцию. Согласно апрельскому телефонному опросу агентства Киодо, всего лишь 19% японцев считают, что ничего менять не надо. 35% полагают, что первая, за всю историю Конституции 1947 года, поправка все ж таки нужна. Зато не определившихся – аж целых 42%. Среди выступающих за поправку большинство (57%) упирает на необходимость как-то реагировать на изменения в международной обстановке. Среди выступающих против, 61% не видит смысла в переменах потому что им неплохо итак. Не было официальной армии с 1947 года – и не надо. Выражаясь одним из вариантов ответа опроса, «Конституцию не нужно менять, потому что она хорошо зарекомендовала себя».

Большинство (64%) сторонников отказа от пацифистской статьи говорят о необходимости законодательно зафиксировать «право страны на самооборону». Однако лишь 20% японцев считают, что новая редакция Конституции необходима, дабы «иметь возможность участвовать в боевых действиях» в случае чего. Иными словами, даже сторонники отказа от пацифистского наследия прошлого очень-очень не хотят воевать. Разве что, совсем не останется другого выбора.