Если евро не накачивать газом, он падает

Поставки российского газа по «Северному потоку» остановились через несколько часов после начала ежегодного планового техобслуживания на газопроводе, сообщило в понедельник ТАСС со ссылкой на данные операторов немецких газопроводов OPAL и NEL. Незапланированным следствием этого события стало новое падение курса евро.

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Поставки по «Северному потоку» остановлены с 11 по 21 июля из-за совершенно стандартного планового ремонта. В прошлому году он также проводился в середине июля (с 13-го по 23-е), и в этом, казалось бы, нет особой новости. Но нынешним летом ситуация такова, что даже обыденные ранее вещи воспринимаются совсем не так, как прежде — в них видят политические ходы.

Поэтому когда Nord Stream AG подтвердил, что отключение началось, как и планировалось, в 06:00 по центральноевропейскому времени, и сообщил о предстоящем через несколько часов падении потока газа до нуля, европейская валюта уже падала. Как сообщает Reuters, хотя поставки должны прекратиться всего на 10 дней, правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что остановка может быть продлена из-за событий на Украине. В июне Россия уже сократила поставки газа по трубопроводу. И хотя причиной была задержка возврата из Канады турбины немецкой Siemens Energy (на выходных, кстати, Канада заявила, что вернет ее), в Германии и ЕС захотели увидеть в происходящем исключительно российскую политику. И нет ничего удивительного в том, что теперь ее же усматривают и в плановом ремонте.

Результатом стало падение курса евро к доллару с $1,0168 до $1,0051. Это его минимум с декабря 2002 года.

«Больше всего рынки беспокоит, вернется ли “Северный поток” в строй», — говорил в понедельник Reuters руководитель отдела валютной стратегии CIBC Capital Markets Бипан Рай.

Если предположить, что поставки не возобновятся, то глубокая рецессия в Германии и всей Европе, действительно, начинает выглядеть делом решенным. А движение европейской валюты к паритету с долларом и ниже в последние недели на рынке считали неизбежным и без того.

За полгода евро упал с $1,1483 до текущих значений преимущественно из-за разницы в ставках (как текущих, так и ожидающихся в будущем) ФРС и ЕЦБ. Первая еще в марте перешла к циклу повышения, и в июле вновь, вероятно, поднимет ставку на 75 базисных пунктов. А второй только еще планирует приступить к этому процессу, причем первый подъем планируется всего на 25 б.п.

При этом базовая процентная ставка по кредитам в Европе находится на нулевом уровне, по депозитам — минус 0,5%, а по маржинальным кредитам — 0,25%. Ставка же ФРС сейчас — 1,5-1,75%.

В такой ситуации «шорт» евро против доллара долгое время был сделкой почти без риска, дававшей дополнительные возможности для развития по мере роста разницы в ставках. И позиции против европейский валюты только росли.

Рецессия в ЕС более чем вероятна и без остановки «Северного потока», но не нарастить короткие позиции на слухах о грядущих перебоях с газом трейдеры просто не могли. И в то же время паритет был настолько очевидной целью, что за одну попытку достигнуть его было бы непросто.

«Создается впечатление, что EUR/USD перепродан по многим техническим показателям, а паритет был целью для столь многих людей на рынке, что неудивительно, если мы увидим здесь фиксацию прибыли и краткосрочный отскок», — заявил в понедельник Bloombers валютный стратег Jefferies LLC Брэд Бектел.