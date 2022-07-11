Зампред ЦБ объяснил, почему сейчас неуместно говорить о дефляции

Говорить о дефляции в России на основании изменения потребительских цен за отдельную неделю или месяц неуместно, так как для этого сейчас нет предпосылок: инфляционные ожидания все еще высоки, а темпы роста денежной массы в экономике вблизи многолетних максимумов. Об этом сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала РБК.

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«Дефляция — это устойчивое снижение общего уровня цен в экономике. Устойчивое снижение означает, что мы не можем говорить о дефляции на основании изменения цен за отдельную неделю или отдельный месяц, так как цены в экономике изменяются непрерывно. Они колеблются вверх и вниз под воздействием изменения спроса и предложения», — рассказал Заботкин.

Он пояснил, что часто происходит снижение цен на плодоовощную продукцию в августе и сентябре, но это не является дефляцией, а называется временным сезонным снижением цен, «которое будет развернуто вспять, отыграно в последующие месяцы». Согласно определению дефляции, устойчивым должен быть общий спад цен, по подавляющей части потребительской корзины и услуг, а не по отдельным позициям.

«О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно. Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая — должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны», — пояснил Заботкин.

Второй предпосылкой, по словам зампреда ЦБ, является приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. Об этом сейчас речи тоже не идет. Заботкин уточнил, что денежная масса за май выросла на 16,2% по сравнению с прошлым годом и темпы ее роста находятся сейчас вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года.

