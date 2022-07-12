Акции дня: бумаги Petropavlovsk тянут рынок вниз

Резким падением закончились торги на Мосбирже для бумаг золотодобытчика Petropavlovsk. За день бумаги упали на -76,98% до 0,87 рублей за акцию.

Обвал акций спровоцировало сообщение компании о финансовой несостоятельности и о начале продажи активов для погашения задолженности. Золотодобытчик подал прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. На фоне этого Мосбиржа запретила «короткие» позиции и ограничила маржинальные сделки по бумагам Petropavlovsk. Накануне на российском фондовом рынке акции росли вопреки рискам.

Компания стала испытывать трудности после того, как «Газпромбанк», которому она ранее продавала металл, попал под санкции. Из-за этого золотодобытчик не смог продавать банку драгметалл. Помимо этого, на прошлой неделе лидеры G7 приняли решение ввести запрет на покупку российского золота.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,32% до 2133,77 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,03% до 1142,37 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:42 мск составила 100,05 долларов за баррель (-6,58%). Российская валюта слабела – 58,9 руб. за доллар.