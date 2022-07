S&P 500: на полдороге вниз

За выходные многие имели возможность обдумать последнюю американскую статистику – с самого утра понедельника это вылилось в новые распродажи акций. На этой неделе официально начинается сезон отчетности в США, а в среду еще и выйдут данные по инфляции – и то, и другое чревато неприятностями.

Первой из крупных компаний сегодня отчитается PepsiCo, а с четверга пойдут отчеты ведущих банков. При этом все шире распространяется мнение о том, что сезон не будет оптимистичным. Полностью рынок оно, впрочем, не охватило: аналитики не слишком охотно пересматривают свои прогнозы вниз. По данным Refinitiv, на которые вчера сослалось Reuters, в среднем они прогнозируют рост прибыли S&P на 5,7% за квартал (в апреле прогноз был 6,8%). Так что где-то падение будет ожидаемо, а где-то возможны и неприятные сюрпризы.

Так, согласно данным Refinitiv, аналитики ждут, что в четверг JPMorgan Chase & Co сообщит о снижении прибыли на 25%, в пятницу Citigroup Inc и Wells Fargo & Co – на 38% и на 42% соответственно, а в следующий понедельник Bank of America Corp – на 29%. Причина – увеличение резервов на возможные потери. Качество кредитов должно падать в ситуации, когда быстрый рост экономики после пандемии затухает буквально на глазах и готов смениться (или, как считают некоторые, уже сменился) рецессией.

Отражением веры в то, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС привело или приведет экономику к спаду, в понедельник вновь стала инверсия кривой доходности казначейских облигаций на отрезке 2 – 10 лет. U.S. 10 Year Treasury приносили только 2,99%, тогда как их двухлетние аналоги – 3,07%. Эта вообще-то очень редкая ситуация в последние дни стала привычной, а она считается надежным предсказателем рецессии.

Между тем после сильных данных по рынку труда в пятницу мало кто сомневается, что ФРС продолжит быстро ужесточать денежно-кредитную политику. Из двух составляющих ее мандата (занятости и стабильности цен) с первой все пока выглядит неплохо, а вот со второй, мягко говоря, так себе. Насколько плохо обстоят дела с темпами роста потребительских цен в США, точно станет известно завтра до начала торгов.

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают выхода инфляции c майского более чем 40-летнего максимума (8,6%) на уровень 8,8% в июне. Это означало бы, что она переписала максимум с декабря 1981 года, но некоторые аналитики допускают возможность и более высоких цифр.

В июне именно неожиданно высокая майская инфляция побудила ФРС впервые с 1994 года поднять ставку сразу на 75 базисных пунктов. На заседании 27 июля ожидается ее увеличение на те же 75 б.п. Но уже в сентябре срочный рынок, судя по данным CME FedWatch Tool, закладывает снижение темпа подъема. Это связано с ожиданиями того, что статистика августа докажет регулятору, что экономика быстро замедляется, и тот не решится добивать ее. Но если инфляция опять преподнесет сюрпризы, риторика и политика ФРС приобретут еще более «ястребиные» черты, что станет плохой новостью, как для экономики, так и для акций.

Они, впрочем, осторожно начали падать еще вчера. Отражением опасливого настроения рынка стал и тот факт, что снижение шло на фоне самого низкого объема торгов в 2022 году. Dow Jones Industrial Average потерял за день 0,52%, S&P 500 – 1,15%, а Nasdaq Composite – 2,26%.

На этом «тонком» рынке главная заслуга в снижении индексов принадлежала компаниям с высокой капитализацией, таким как Apple и Tesla. После объявления о том, что глава последней Илон Маск расторг сделку на $44 млрд c Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) рухнули на 11,3% еще и акции этой социальной сети, став лидером падения в составе S&P 500.

На этом фоне происходили и другие угрожающие прибыли американских компаний движения. Индекс доллара (корзина из шести валют) достиг максимума с октября 2002 года – 108,09, а евро переписал двадцатилетний минимум, чуть не дотянув до паритета – $1,0032. С начала года этот индекс вырос уже почти на 13%, а с января 2021-го – более чем на 20%. Продолжающееся укрепление доллара – плохая новость для акций в США.

«Рост курса доллара станет мощным встречным ветром для многих крупных американских компаний и еще одной причиной ожидать ухудшения прогнозов прибыли», – приводило вчера Bloomberg слова главного стратега по американским акциям Morgan Stanley Майкла Уилсона.

Все это означает, что медвежьему рынку предстоит продолжить свой путь вниз. Вчера S&P 500 закрылся на отметке 3854,43 пункта. Майкл Уилсон видит справедливую стоимость S&P 500 на уровне 3400-3500 в случае «мягкой посадки», но это лишь реверанс: сценарий победы ФРС над инфляцией без экономического спада постепенно переходит в разряд фантастики. В случае же рецессии стратег Morgan Stanley ожидает 3000 пунктов.

Перспектива такого падения (на 22,2% от уровня вчерашнего закрытия и на 37,7% от исторического максимума) выглядит в текущей ситуации вполне реалистично и, кстати, хорошо согласуется с историческими данными. С 1929 года совместное предприятие S&P Dow Jones Indices насчитало 14 формальных медвежьих рынков S&P 500 (потери 20% от максимума). Сейчас пятнадцатый. Средние же потери всех предыдущих составляют 39,44%.