Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на 57%

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве за прошлую неделю увеличился на 57%.

Об этом сообщили в столичном оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19, передает Telegram-канал социального комплекса Москвы. «За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с коронавирусом в столице России стала более напряженной, как и в большинстве европейских стран.

Рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением «неопасных» вариантов «омикрона», доля которых доминирует в общей структуре заболеваемости в Москве, уточняют в оперштабе. Там поясняют, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, которое схоже с лечением обычного ОРВИ, поэтому уровень госпитализаций, несмотря на подъем заболеваемости, вырос всего на 9%.

Столичные власти советуют вернуться к использованию масок в помещениях. «Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона"», — указывается в сообщении социального комплекса Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин 15 марта отменил обязательное ношение масок в помещениях и транспорте. Сняты требования по соблюдению социальной дистанции, проведению противоэпидемических мер на предприятиях и установке разделительных перегородок на рабочих местах. Запрет на проведение публичных мероприятий в столице сохраняется.