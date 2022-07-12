Чубайс объяснил уход с поста в Ассоциации развития возобновляемой энергетики

Покинувший пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ) Анатолий Чубайс считает, что его уход поможет развитию возобновляемой энергетики в России, передает ТАСС. Кроме того, он предсказал «атаку» на возобновляемые источники энергии в России.

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«Моя цель — не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России», — заявил Чубайс.

Новым сопредседателем АРВЭ вместо добровольно покинувшего пост Анатолия Чубайса стал основатель «Ренова» Виктор Вексельберг, говорится в Telegram-канале ассоциации. Вторым сопредседателем остался замглавы «Росатома» Кирилл Комаров.