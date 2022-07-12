Денис Мантуров стал кандидатом в вице-премьеры

Кандидатура руководителя Минпромторга Дениса Мантурова внесена сегодня премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Государственную Думу для утверждения на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.

Голосование по данному вопросу запланировано на 15 июля, когда состоится внеочередное заседание Госдумы. Стоит отметить, что во вторник Президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11.

Напомним, что 53-летний Денис Мантуров получил министерский портфель 21 мая 2012 года. В настоящее время речь идет не его об уходе из министерства, а об обусловленном важностью подведомственных отраслей в текущей экономической ситуации повышении статуса и совмещении должностей.