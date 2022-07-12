Евро достиг паритета к доллару. Причем здесь геополитика и почему США выигрывают

Единая европейская валюта сегодня продолжила свое затяжное пике и опустилась до паритета к доллару. Последний раз две основные валюты сравнивались в цене в 2002 году.

И хотя мы не увидели точной цифры 1 к 1, формально паритет можно считать состоявшимся. На момент написания материала минимум сессии в паре EURUSD составил 1,0004.

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В последние несколько недель этого ждали многие: трейдеры хедж-фондов активно делали ставку через рынки опционов. Да и в целом картина выглядит вполне логично. Кризис на Украине в первую очередь наносит удар по Европе, и европейские потребители сильнее других ощущают на себе инфляционные и другие шоки, капитал бежит из Европы, что и приводит к ослаблению валюты.

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И тем не менее, многие наблюдатели уверены, что ослабление европейской экономики и, возможно, развал еврозоны - это стратегическая геополитическая задача США.

Подтвердить или опровергнуть данный тезис мы не можем, однако есть определенные факторы, которые дают пищу для размышления.

Ключевое преимущество Штатов - это их валюта - доллар, которая является главной резервной валютой мира, и в которой проводится подавляющее большинство международных расчетов.

Наличие такого мощного инструмента позволяет стране занимать в огромных объемах, оставаться финансовым центром, оказывать геополитическое давление путем введения санкций и так далее.

Очевидно, ключевой задачей является сохранение статуса доллара как доминирующей валютой в мире. Ранее еще в прошлом году мы отмечали - как только общий объем расчетов в мире в евро приближается к объему расчетов в долларах, в Старом Свете начинаются кризисные явления. К слову, последний раз показатели сравнялись в 2020 году.

Любой кризис в Европе побуждает капитал бежать из региона, и основная альтернатива - это, конечно, Америка.

В качестве примера можно вспомнить долговой кризис еврозоны начала 2010-х годов, который, опять же, по косвенным признакам состоялся не без участия США. Во многом именно американские банки устроили пожар на рынке облигаций стран периферийной Европы, сначала раскачивая его через кредитно-дефолтные свопы (CDS), а затем и напрямую.

По “случайному” совпадению, тот европейский кризис также совпал с моментом, когда мировые расчеты в евро практически сравнялись с расчетами в долларах. А в 2013-м евро и вовсе обошел доллар, после чего последовали известные всем события.

Слишком много случайностей, чтобы не заметить определенную закономерность событий. Страна, которая обладает самой мощной экономикой и резервной валютой - является мировым доминантом. В Америке действительно крупная и мощная экономика, однако вся система построена на долларе.

Нельзя не отметить Китай, который является главным геополитическим конкурентом Штатов, и по объему экономики уже давно стоит на равных, однако КНР пока не имеет резервной валюты. Впрочем, официальный Пекин активно работает в этом направлении. Долгие годы МВФ отказывался включать юань в состав специальных прав заимствования (SDR), однако несколько лет назад все же не нашли аргументов для отказа.

И Китай в свойственной себе манере, без лишнего шума, постепенно проводит экспансию июня на мировую арену. Конечно, пока доля расчетов в китайской валюте не слишком велика, но и процесс этот не быстрый, ведь на кону стоит очень многое.

