Газ в обмен на «интересный импорт»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти «не будут против», если российские и иностранные участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) станут работать в форме бартера, но при условии учета операций в национальной валюте. Такой подход он считает разумным наравне с переводом торговли в национальные валюты.

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Данный тезис Антон Силуанов озвучил в интервью газете «Ведомости». Он отметил, что Минфин планирует максимально переводить внешние расчеты на рубли. «Прежде всего планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту, и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен», — заявил министр.

Антон Силуанов заметил также, что Минфин видит риски от скопления активов в валюте недружественных стран в результате большого объема экспорта и принимает меры для того, чтобы их минимизировать. При этом, подчеркнул он, «мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать».

У бартерных сделок есть и достоинства, и недостатки

Термин «бартер» в российском законодательстве не закреплен, напомнил эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Бартер представляет собой процесс натурального обмена, когда две компании обмениваются товарами, работами или услугами без денег. В гражданском кодексе имеется договор мены, применяемый в случае натурального обмена.

Применение бартера в условиях экономического кризиса удобно, когда у компании имеется дефицит денег, но много товара на складе либо существуют риски неполучения валютной выручки за проданный товар от иностранного покупателя в связи с введенными санкциями, либо ее заморозка, что мы и имеем сегодня в условиях СВО, указал Валерий Корнейчук «Эксперту».

Он добавил, что бартерные сделки имеют как положительные, так и отрицательные стороны. В числе положительных: бартер позволяет продавцу получить за поставленные товары либо услуги эквивалентные им товары/ услуги, не формируя при этом долгосрочную дебиторскую задолженность, а покупатель получает необходимые ему товары либо услуги в условиях отсутствия достаточного количества денежных средств для совершения расчетов традиционным путем.

К отрицательным монетам относится то, что компании по результатам бартера не получают денег, вследствие чего не могут выплачивать заработную плату своим сотрудникам, налоги в бюджет. Кроме того, при проведении международных бартерных сделок существуют временные ограничения на их исполнение. Удлиняется время превращения полученного по бартеру товара в денежные средства. Зачастую сделка приобретает многоступенчатый характер и требует новых контрагентов для получения денежных средств на банковские счета, не редко с использованием «серых» схем.



ИФНС при проверке бартерных сделок может запросить обоснование эквивалентности обмена одного товара на другой с подтверждением данных аналогичных сделок по рынку, считает Валерий Корнейчук. Кроме того, платить налоги все равно нужно в рублях — их по бартеру в бюджет государства не направишь. Именно непрозрачность законодательства при заключении и совершении бартерных сделок в 90-е годы прошлого века сдерживала его распространение и способствовала распространению денежных форм расчетов. При массовом применении бартера страдает банковский сектор — падают денежные потоки через кредитные организации.

Бартер в сложившейся ситуации можно применить в среднесрочной перспективе для достижения сбалансированности процессов экспорта и импорта ВЭД, что важно для установления рыночного курса рубля. Вместе с тем, добавлил аналитик, нужно установить некую грань по применению бартерных сделок. Превышение ее создаст дополнительные проблемы по наполнению бюджета налогами и последующему исполнению социальных обязательств.

Активное наращивание бартера может негативно сказаться на развитии российской экономики, уверен Валерий Корнейчук. На сегодняшний день перевод расчетов с иностранными контрагентами на рубли является предпочтительным направлением для сохранения объема денежной массы, находящейся в обращении и необходимой для проведения безналичных расчетов в российской экономике. Бартер может использоваться на ограниченной временном отрезке с учетом государственных интересов, сохранения и создания новых рабочих мест, развития и реализации новых инфраструктурных проектов по развитию России.

Россия не должна менять «золото» на «бусы»

И все же такая постановка вопроса со стороны Минфина может только радовать, считает директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. По его словам, несмотря на некоторую архаичность бартера, введение его сегодня в логику международной торговли России —неизбежный и логичный шаг. «Наконец-то министр финансов признал, что накопление валют недружественных стран — это бессмысленная и бесперспективная затея. Хотя, по моему мнению, накопление валют дружественных стран затея настолько же бесперспективная», — рассказал экономист «Эксперту».

А вот получение реальных товаров, полезных нашим гражданам, взамен товаров, поставляемых на экспорт — это как раз то, к чему мы все сейчас стремимся. Как считает Петр Заборцев, России нам нужно как можно скорее перейти к логике эквивалентной внешней торговли, когда экспортерам за наши товары предоставляют равноценную продукцию.

В первую очередь, Россию должны интересовать средства производства и технологии для развития нашей экономики. Конечно же, можно в течение определенного времени поддерживать импорт потребительских непродовольственных товаров и прочий полезный импорт. Но только не по схеме «красивые бусы в обмен на золото».

Нужно стремиться получать реальные ценности, а не виртуальные бумажки, которые мы толком не сможем применить, подчеркнул Петр Заборцев. А кто будет заниматься этим: сами предприниматели, как предлагает Минфин, или регулятор торговли — не так уж важно.