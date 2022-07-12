Газовый кризис в Европе: аналитики Bloomberg посоветовали готовиться к худшему

С одной стороны, особых причин у европейцев волноваться, казалось бы, и нет, потому что сейчас цены на газ на континенте ниже рекордных, мартовских, но с другой, они свидетельствуют, считает Bloomberg, что энергетический кризис продлится дольше, чем полагали в конце февраля – начале марта аналитики, экономисты и инвесторы. Скорее всего, он продлится не пару месяцев, как надеялись они в конце зимы, а весь 2023-й год и захватит еще и часть 24-го года.

Ценовая кривая по газу по очертаниям в целом повторяет мартовскую, но проходит на значительно более высоком уровне. В марте немецкий производитель мог купить МВт-час за 80 евро, а сейчас он стоит 145. Причем, очень высокие цены сейчас платит не только бизнес, но и обыватели. Консалтинговая компания Cornwall Insights прогнозирует, что британские домохозяйства заплатят за год, начинающийся в октябре, по счетам за газ и электроэнергию в общей сложности 3244 фунта (3886 долларов), что почти на 65% больше расходов этого года. Еще буквально какие-то несколько недель назад авторы прогнозов говорили о не таком резком росте.