Газовый кризис в Европе: аналитики Bloomberg посоветовали готовиться к худшему

С одной стороны, особых причин у европейцев волноваться, казалось бы, и нет, потому что сейчас цены на газ на континенте ниже рекордных, мартовских, но с другой, они свидетельствуют, считает Bloomberg, что энергетический кризис продлится дольше, чем полагали в конце февраля – начале марта аналитики, экономисты и инвесторы. Скорее всего, он продлится не пару месяцев, как надеялись они в конце зимы, а весь 2023-й год и захватит еще и часть 24-го года.
Ценовая кривая по газу по очертаниям в целом повторяет мартовскую, но проходит на значительно более высоком уровне. В марте немецкий производитель мог купить МВт-час за 80 евро, а сейчас он стоит 145. Причем, очень высокие цены сейчас платит не только бизнес, но и обыватели. Консалтинговая компания Cornwall Insights прогнозирует, что британские домохозяйства заплатят за год, начинающийся в октябре, по счетам за газ и электроэнергию в общей сложности 3244 фунта (3886 долларов), что почти на 65% больше расходов этого года. Еще буквально какие-то несколько недель назад авторы прогнозов говорили о не таком резком росте.
Больше всего в Европе следят за ценами на фьючерсы по голландскому TTF. На прошлой неделе они выросли почти на 175 евро, т.е. удвоились за месяц. Причиной такого резкого скачка стало снижение «Газпромом» поставок газа в Германию по газопроводу «Северный поток 1» на 60%. Но и после такого рывка спотовые цены остаются на 30% ниже рекордных 227 евро в самом начале военной спецоперации на Украине, в первые дни весны. Т.е. психологически ситуация не самая страшная, считает Bloomberg: цены высокие, но не запредельно высокие. Это, наверное, объясняет, почему сейчас среди политиков нет такой паники, как три месяца назад – после того, что творилось с ценами в марте, их теперь трудно удивить и напугать.
Однако в чем-то даже благостную картину нарушает задний кончик ценовой кривой. 5 марта, когда спотовые цены взлетели почти к 185 евро, фьючерсный контракт с поставкой в декабре 2022 года стоил менее 155 евро. На прошлой неделе, когда спотовые цены были немного ниже, чем 5 марта, декабрьские фьючерсы продавались почти за 195 евро.
Европейцы совсем скоро будут отмечать годовщину энергетического кризиса на континенте. За это время на рынках, считает Bloomberg, воцарилось убеждение, что Россия будет использовать газ как оружие для продвижения своих целей. Первая проверка намерений Москвы, по мнению агентства, состоится через 10 дней, 21 июля. В этот день должны закончиться запланированные профилактические работы на газопроводе «Северный поток 1», главном маршруте поставок российского газа в Европу. Несмотря на сообщение о том, что канадские власти намерены вернуть газораспределительную турбину Германии, откуда ее доставят на ГРС на российской территории, в Берлине продолжают опасаться полного прекращения подачи газа.
Противники такого варианта развития дальнейших событий обосновывают свою позицию - что «Газпром» продолжит поставлять газ в Германию не желанием российского газового гиганта сохранить имидж надежного партнера, а тем, что полностью закрыв вентиль, Москва лишится очень сильного средства давления на Берлин и Брюссель. Т.е. из тактических соображений, считает Bloomberg, России выгоднее поставлять немного «голубого» топлива европейцам, чем полностью лишить их российского газа.
Газопровод «Северный поток 1», к тому же - главное связующее звено с контрактами на TTF. Не стоит забывать и о банальных деньгах, считают экономисты Goldman Sachs – сейчас цены на газ настолько высоки, что его следует продавать как можно больше.
Аналитики Bloomberg полагают, что полностью перекроет вентиль «Газпром» осенью. Если это произойдет, то мартовские ценовые рекорды покажутся вполне сносной ценой за газ.