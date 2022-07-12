Глава «Росатома» и премьер Армении обсудили возможность строительства в республике новой АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и гендиректор госпоркорпации «Росатом» Алексей Лихачев обсудили в Ереване дальнейшую эксплуатацию второго энергоблока Армянской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Армении. На встрече также была затронута тема возможного строительства в Армении новой атомной электростанции, указывается в сообщении.

Кроме того, стороны подняли вопросы развития атомной энергетики и сотрудничества в области возобновляемой энергетики.

По словам Пашиняна, «Росатом» является основным партнером Еревана в сфере атомной энергетики. Премьер высоко оценил роль корпорации в продлении срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС и выразил уверенность в том, что взаимодействие с российской структурой будет эффективным и в перспективе.

Алексей Лихачев, в свою очередь, поблагодарил политика за тесное сотрудничество и заверил, что «Росатом» заинтересован в дальнейшей плодотворной кооперации с правительством Армении.