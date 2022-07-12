Развитие кадрового потенциала в сфере сельского хозяйства сегодня приобретает стратегический приоритет для нашей страны и входит в число первостепенных задач, как продовольственной безопасности России, так и повышении качества жизни граждан в целом. Агропромышленный комплекс показал впечатляющие темпы развития в последние годы, но кадровый вопрос по-прежнему стоит остро. Агробизнес крайне заинтересован в квалифицированных кадрах и улучшении качества профильного образования. Без повышения престижа сельскохозяйственных профессий, изменений форм подготовки студентов невозможно добиться привлечения в отрасль квалифицированных молодых специалистов. О работе с кадрами, которую ведет один из крупнейших агропромышленных холдингов страны, лидер свеклосахарной отрасли России Группа компаний «Продимекс», «Эксперт» побеседовал с генеральным директором Виктором Алексахиным.

– Потребность в квалифицированных кадрах входит в тройку основных проблем АПК России последние несколько лет. Как этот вопрос решается в «Продимекс»?

– Мы начали работу в 1992 году как торговая компания, специализирующаяся на импорте белого сахара и переработке сахара-сырца буквально с нескольких специалистов. В течение следующих пяти лет «Продимекс» занял лидирующую позицию в этом сегменте, и мы приступили к активному развитию собственного производства. На сегодняшний день в нашей Группе компаний трудится более 13 тысяч сотрудников, большинство из которых - квалифицированные специалисты. Так что кадровые вопросы мы успешно решаем уже тридцать лет. На многих сахарных заводах «Продимекса» и наших агропредприятиях люди работают семьями долгие годы. Трудовые династии передают из поколения в поколение свой опыт, традиции и мастерство. Это наша гордость и опора, подтверждение социального и экономического благополучия наших предприятий, многие из которых градообразующие.

Ряд заводов, входящих в Группу компаний «Продимекс» сегодня, был основан еще в XIX веке, поэтому наши трудовые династии берут начало еще в дореволюционной России, а общий стаж некоторых из них достигает 200 лет. Так что сахарники у нас потомственные, что сейчас большая редкость. В аграрном блоке «Продимекса» у нас также сложились крепкие коллективы.

– Что касается обучения, профессионального роста и дальнейших перспектив развития карьеры в компании – как построена работа в этих направлениях?

– Наши сотрудники имеют реальные перспективы для саморазвития, карьерного и профессионального роста в крупном агропромышленном холдинге страны. Несколько лет назад мы разработали и открыли образовательную платформу «Академия профессионалов Продимекс-PRO». Это комплексная, многоуровневая программа для специалистов, заинтересованных в расширении компетенций и повышении квалификации. Здесь каждый наш работник может и получить доступ к базе для самообучения, и выбрать удобную для себя программу и схему обучения. В рамках платформы работает и система тестирования, позволяющая проверить свои компетенции и, самое главное, двигаться по карьерной лестнице внутри компании.

Например, по результатам теста для бухгалтеров на предприятии «Продимекс Агро» – два сотрудника показали высокие результаты и практически сразу получили новое назначение: «ИО главного бухгалтера» в хозяйствах «Продимекса». Высокие шансы имеют все, кто заинтересован в саморазвитии - к слову, многие руководители профильных направлений наших предприятий начинали трудовой путь с рабочих специальностей на наших заводах. Мы всегда приветствуем и поощряем личную инициативу, и «Академия профессионалов Продимекс-PRO» пользуется популярностью и показывает значимые результаты для развития кадрового потенциала.

Персональные программы повышения квалификации мы также формируем на основе собственной уникальной системы тестирования персонала для ключевых специальностей: агроном, агроинженер, экономист, юрист, бухгалтер и главный бухгалтер.

Регулярно на агропредприятиях «Продимекса» проходят семинары, где ведущие производители средств защиты растений, семян, техники представляют нашим специалистам актуальные агротехнологические разработки и решения. Также эксперты компаний-производителей на местах проводят обучение профильных сотрудников необходимым навыкам и компетенциям при работе с новой техникой, цифровыми технологиями и другими.

– Работаете ли вы с аграрными вузами?

– «Продимекс» сотрудничает с ведущими сельскохозяйственными вузами России - Российским государственным аграрным университетом — МСХА им. К. А. Тимирязева, Воронежским государственным аграрным университетом, Курской государственной сельхозакадемией и рядом других. На сайте Группы компаний «Продимекс» в разделе «Карьера», как и в каждом из своих вузов, студенты могут подать заявку на прохождение практики и стажировки в наших агрохозяйствах. Это быстро и просто.

– А подробнее?

Если подробнее, агрономическая практика включает планирование, организацию и бюджетирование полевых работ, закладку полевых опытов, почвенно-ландшафтную съемку и настройку прицепных агрегатов. Во время инженерной практики студенты знакомятся с техникой, с особенностями и условиями ее эксплуатации и настройки, с дефектовкой и ремонтом агрегатов, а также с ежедневным техническим обслуживанием техники. Еще раз подчеркну, мы очень заинтересованы, чтобы выпускники профильных вузов приходили на заводы и в хозяйства «Продимекса» после завершения учебы.

Мы также активно работаем не только с аграрными вузами. Так, в рамках соглашения с Кубанским государственным технологическим университетом студенты проходят у нас практику и затем, после получения диплома, приходят к нам на работу или продолжают обучение дальше уже как сотрудники компании. К примеру, ряд главных специалистов «Успенского сахарника» сейчас учится в аспирантуре университета.

В ближайшее время «Продимекс» в сотрудничестве c Тимирязевской сельскохозяйственной академией открывает Образовательный центр.

– В чем особенность Образовательного центра «Продимекса» в Тимирязевской академии?

– На территории ведущего аграрного университета страны на площади более 350 квадратных метров мы создали ряд удобных интерактивных классов и аудиторий для подготовки агрономов, агроинженеров, технологов, а также создан фитокласс, в котором студенты могут проводить практические опыты и эксперименты. Все это позволит сформировать у студентов и преподавателей образ современного АПК, максимально приблизит их к практике и профессии.

Центр оснащен высокотехнологичной мультимедийной аппаратурой для проведения занятий, конференций и практических семинаров. Студенты и участники мероприятий одновременно могут присутствовать на полях и предприятиях «Продимекса» в различных регионах и в «живом» онлайн режиме в буквальном смысле проходить практику и общаться со специалистами.

В нашем образовательном проекте принимают активное участие компании-партнеры – ведущие мировые производители. В центре есть не только учебные материалы, пособия и образцы по профильным направлениям – представлена и передовая сельскохозяйственная техника и разработки от партнеров. Все это можно также изучать в «живом» режиме, не только через монитор или картинки. Студенты увидят и уникальную модель полного цикла производства сахара – она также представлена и работает.

– Данный образовательный проект будет доступен только для студентов и преподавателей Тимирязевской академии?

– В Образовательном центре «Продимекса» будут проходить лекции и практические занятия не только для студентов, аспирантов и научных сотрудников Тимирязевской Академии, но и студентов других сельскохозяйственных вузов, с которыми мы сотрудничаем, в онлайн режиме. Мы также планируем проводить здесь и курсы повышения квалификации, мастер-классы и практические онлайн-туры для преподавателей профильных вузов, экспертов и специалистов. Плюс - студенты получат возможность развития столь востребованных сегодня сквозных компетенций на стыке отраслей и наук.

Одна из основных задач Образовательного центра – трансформация теоретических знаний в практический опыт. Практикумы, прежде всего онлайн – важнейший этап современного образовательного процесса. Студент не только должен получить знания – его необходимо научить думать, управлять процессами и правильно применять все это на практике. Сегодня технологии развиваются и усложняются с большой скоростью, и для того чтобы АПК и бизнес-процессы в отрасли соответствовали столь высокой динамике, необходимы высококвалифицированные специалисты-практики уже на этапе окончания вуза.

Мы планируем пригласить к сотрудничеству ведущих экспертов: лекторов, спикеров и преподавателей, ученых, предпринимателей, ведущих специалистов компаний – партнеров и представителей органов власти. Реализация данного проекта позволяет не только формировать качественные площадки для обучения, обмена опытом и внедрения научных и инновационных разработок в производство, но и позволит выйти на новый этап развития прямой коммуникации для всех участников процесса. Такие форматы взаимодействия крайне востребованы.