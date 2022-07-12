Калейдоскоп экопроблем

В Москве состоялась конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов» Ассоциации менеджеров. В ней приняли участие главы регионов России, руководители профильных направлений отечественных компаний и образовательных организаций и другие неравнодушные к теме эксперты. Одну из сессий мероприятия посвятили непосредственно вопросам экологии в регионах, где спикеры поделились экологическими кейсами, обсудили проводимые проекты и поговорили о том, существуют ли универсальные решения для экологического развития на федеральном уровне.

Хоть экология иногда уступает другим темам, ее острота никуда не исчезла. Устойчивое развитие и ESG-трансформации продолжают быть неотъемлемой частью бизнес-повестки, а крупнейшие компании — перестраивать свои стратегии с соблюдением принципов экологической и социальной ответственности. Однако решение экологическим проблем, накопившихся за много лет — дело небыстрое. Согласно рейтингу Environmental Performance Index (EPI), Россия по экологической политике среди всех стран заняла 112-е место из 180-ти возможных, привела данные директор департамента внешних коммуникаций En+ Group Ольга Санарова.

«Неудивительно, что мы позади Австрии и Швейцарии, но то, что впереди нас Зимбабве или Мексика – это определенный вызов. Одна из причин – Россия имеет территории с абсолютно разными климатическими, географическими характеристиками, разной хозяйственной деятельностью, менталитетом. Экологические проблемы регионов различаются», — отметила модератор.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков представил результаты независимого экологического рэнкинга на основе открытых данных. Для его составления учитывались такие показатели, как выбросы вредных веществ, сбросы сточных вод, отходы производства и потребления, водо- и энергопотребление, а также затраты на охрану окружающей среды в целом. Лидерами отбора стали Ненецкий автономный округ, Москва и Московская область, которая считается отдельным субъектом. В аутсайдеры попали крупные промышленные регионы, такие как Мурманская область, Кемеровская и республика Карелия.

Работа над экологическими проблемами сегодня ведется по всей стране, и бизнес активно участвует в ней. За последние полгода в законодательство в области окружающей среды было внесено несколько изменений, в частности, это касается порядка учета выбросов в атмосферу. Интересные идеи, которые могут помочь в решении таких проблем, реализовал «Мегафон». У компании есть несколько проектов, связанных с контролем деятельности промышленных предприятий. Для этого компания использует интернет вещей, искусственный интеллект и прочие современные цифровые технологии.

Так, компания внедрила систему онлайн-контроля состояния воздушных масс на производстве электричества и тепловой энергии «Территориальная генерирующая компания №11» в Омске. Платформа будет помогать обеспечивает экобезопасность технологических процессов компании — оперативно выявлять превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ и предотвращать аварийные ситуации. В случае выявления нарушений система отправит уведомления ответственным специалистам ТГК-11.

«Омск — один из самых загрязнённых городов нашей страны. Когда подписывалась дорожная карта Омска, крупные промышленные предприятия тоже взяли на себя определенные обязательства. Одно из таких предприятий — ТГК-11, две крупнейшие ТЭЦ в городе. Они естественно оказывают влияние на экологию города», — рассказала руководитель направления «Мегафон экология» Олеся Суханос.

Издержки развития туризма

Свои экоинициативы в регионах реализует и другой оператор сотовой связи — МТС. Руководитель направления ESG компании Ксения Косогорова рассказала о программах поддержки экотуризма на примере Калининградской области. Они особенно актуальны сегодня, когда спрос на внутренний туризм значительно вырос из-за ограничений в авиасообщении с другими странами.

«В большинстве случаев стихийные туристы не знают законодательства, ограничений, особенностей и тем самым наносят экологический ущерб природным территориям. Это действительно серьезная проблема, и о ней многие просто не задумываются», — отметила Косогорова.

О трудностях от увеличившегося потока туристов, говорит и врио Министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева. «Ситуация, связанная с экологическим состоянием озера Байкал, сложная. Неорганизованный туризм — одна из главных проблем. На Байкал значительно увеличивается нагрузка. Отсюда идут проблемы с отходами, стоками, инфраструктурой и всем остальным», — подчеркнула спикер.

Несанкционированные свалки также появляются не только от местного населения, но и от туристов. Наталья Тумуреева при этом подчеркнула, что она против установки мусорных баков на Байкале, поскольку мусоровозы будут наносить еще больший экологический ущерб природе.

«Привез мусор — забери с собой», — заявила врио Министра. Она также прокомментировала законопроект по запрету на использование пластика в центральной экологической зоне Байкала, внесенный на рассмотрение в июне этого года. Тумуреева по сути поддержала его, назвав «идеологически правильным», хоть и требующим некоторых доработок.

Кстати, о проблемах загрязнения озера говорят уже многие бизнесмены и предприниматели. Например, промышленник Олег Дерипаска в своем Telegram-канале недавно выступал с призывом предпринять радикальные шаги по защите экологии Байкала: запретить использование одноразового пластика и «дикий» туризм в зоне озера.

Достаточно много проблем, связанных с отходами и в Архангельской области. К их решению в регионе решили подойти комплексно, рассказал управляющий партнёр АО «Телеком Хаус» Илья Лещенко. Так, если раньше услугу по вывозу мусора получали только 840 тыс. пользователей, то сегодня уже 1,1 млн. Сегодня в области функционируют 18 полигонов, 36 площадок временного накопления мусора и 1 завод по сортировке мусора. Еще 3 завода — на этапе проектирования.

«За два года работы впервые на территории субъекта внедрили систему евросбора отходов, сделали организованные контейнерные площадки, заменили около 40% контейнеров и более чем наполовину обновили парк транспортных средств. Если раньше средний возраст техники составлял 10 лет, то теперь — не более 4 лет», — рассказал эксперт.

Председатель общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, в свою очередь, подчеркнул, что цели национального развития состоят не только в углеродной нейтральности до 2060-го года, есть еще множество других экологических инициатив и проектов. Проблемы в различных регионах самые разнообразные, и к каждой нужен свой подход. В особенности не стоит пренебрегать экопросвещением молодого поколения.